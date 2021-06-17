Иммунолог Викулов развеял мифы о коронавирусе и вакцинации

На сегодняшний день в России наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Виной тому может быть ослабление ограничительных мер, направленных на уменьшение передачи возбудителя SARS-CoV-2, между прочим со второй степенью патогенности. А также низкие темпы вакцинации и иммунизации населения. Почему сложилась такая ситуация? Что останавливает граждан на пути к сохранению своей жизни и вакцинации? Может, все дело в фейках и слухах, которые распространяются в обществе? Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-аллерголог, инфекционист Георгий Викулов в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» развеял мифы о коронавирусе и вакцинации.

По мнению эксперта, население не доверяет российским вакцинам. Однако иммунолог привел обезоруживающий аргумент.

«Впервые за всю историю российской фармацевтики было проведено исследование с участием более 30 тысяч добровольцев. «Спутник V» — одна из первых вакцин, которая успешно прошла эти исследования, она применяется более чем в 50 странах мира. Причем в некоторых из них даже имеется локализованное производство», — отмечает гость пресс-центра.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Заверения медиков, авторитетных врачей не особо вдохновляют граждан и не способствуют росту числа вакцинирующихся. На сегодняшний день в России эта процедура добровольна, чего не скажешь о ряде европейских государств, где она либо уже введена как обязательная, либо ведутся переговоры на этот счет.

«Стоит признать, что насильственный подход является исключительной мерой. У нас есть федеральный закон об иммунопрофилактике. Он выстрадан достаточно серьезным коллективом, и у нас вакцинация добровольная. Но есть плановые прививки, а есть вакцинация по эпидемическим показаниям — это перечень заболеваний, которые можно профилактировать, исходя из эпидемиологической ситуации. Пандемия — это экстремальное условие, здесь решения принимаются в интересах большинства людей», — отмечает Викулов.

В нашей стране население разделилось на три незримых лагеря. Одни верят в опасность коронавируса и активно вакцинируются, другие выступают против вакцин, но есть и третьи, кто до сих пор не верит в существование коронавируса.

«Вирус существует, он выделен, сиквинирован, разложен на белки и уже создано несколько вакцин. Человек недооценивает, насколько это серьезная инфекция. Летальность при ИВЛ очень высокая во всем мире — 80–90%. Когда человек находится в таком критическом состоянии, значит, он прошел много точек невозврата. Вернуть человека из этого состояния намного сложнее. Профилактика намного эффективнее, намного дешевле и с меньшими последствиями», — объясняет инфекционист.

По словам Георгия Викулова, опасен COVID-19 еще и постковидным синдромом, который может проявляться даже у тех, кто перенес инфекцию в легкой форме. На сегодняшний день ведется активное изучение влияния коронавируса на репродуктивную функцию человека.

«Уже известно, что у мужчин может быть повреждение половых клеток и развитие бесплодия, у женщин — невынашивание. Множество проблем возникает. Для нашей страны это особенно актуально, ведь смертность выше рождаемости. И если взвесить все за и против в отношении вакцинации, мы видим, что плюсов намного больше», — уверяет спикер.

Чтобы окончательно победить пандемию, российскому населению необходимо создать иммунную прослойку. По мнению Викулова, для этого необходимо более 50% иммунизированного населения. Однако реализовать это крайне сложно, тем более на фоне фейков и столь мнительного населения нашей страны, которые не верят в действенность российской вакцины.

«Вакцина «Спутник V» была создана на платформе вакцины от лихорадки Эбола. А кто создал первую вакцину от лихорадки Эбола? Российская Федерация. Многие об этом забывают. Стоит учитывать, что популяционное исследование проведено: третья фаза, результаты опубликованы в журнале The Lancet (еженедельный рецензируемый общий медицинский журнал. — Прим. ФАН). Очень странно не верить в эти результаты», — объясняет специалист.

Global Look Press / Frank Hoermann/SVEN SIMON

На фоне этого резонно возникает вопрос: почему ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) и ряд европейских регистрирующих органов тянут с регистрацией вакцины «Спутник V»? По мнению Георгия Викулова, этот вопрос имеет исключительно политическую и экономическую окраску.

«Не хотят РФ отдавать первенство в этом вопросе, потому что это определяет огромные финансовые потоки. Если будет зарегистрирована российская вакцина, хотя бы одна на территории Евросоюза, это значит, что любой гражданин ЕС имеет право вакцинироваться в России. А зачем это делать, если есть другие производители, у которых огромное лобби, свое производство? Это определенная технологическая конкуренция», — убежден иммунолог.

Однако в противовес, так сказать, «конкурирующим» вакцинам Викулов приводит реальную статистику: на 1 миллион проведенных вакцинаций независимыми исследованиями зафиксировано не более двух случаев смертей, причем связь с вакциной, как говорит эксперт, не доказана. А при использовании западных вакцин на тот же миллион вакцинаций приходится до 39 случаев смерти.

«Однако эти риски не сопоставимы с рисками вне вакцинации. На текущий момент из 100 заболевших коронавирусом два человека умирают, если они не были привиты», — подчеркивает иммунолог.

Невские Новости /

К сожалению, даже довольно высокий порог смертности от коронавируса не убеждает львиную долю россиян отправиться в пункт вакцинации и сделать прививку. Причем такие действия необходимы абсолютно каждому, даже если человек перенес заболевание. Однако в этом случае важно учитывать, выздоровел ли человек на самом деле, как тяжело протекала болезнь и выработаны ли антитела.

«Всегда перед вакцинацией нужно делать анализ на антитела. Если выработка антител доказана, надо смотреть, на какой стадии этот процесс. Примерно 1% людей вообще не вырабатывает антитела (к вирусам. — Прим. ФАН), а при коронавирусе этот процент больше. Инфекционный процесс имеет определенные стадии развития, и отсутствие клинических симптомов и жалоб еще не означает, что человек выздоровел. При низком титре антител после заболевания лучше сделать минимум одно введение вакцины», — уверяет Викулов.

На фоне уже ставшего нам привычным штамма коронавируса новостная повестка то и дело взрывается выявлением новых штаммов. Так, часть граждан опасается индийского штамма коронавируса. Очередной миф общественности гласит, что российские вакцины не могут противостоять новым штаммам.

«Вакцинация помогает даже в отношении индийского штамма. У индийского него есть свои «сверхспособности», но вакцины работают, эффективность выше 80%, это большой процент. Эти вакцины обеспечивают защиту», — развеял слухи эксперт.

По сути, пандемия коронавируса продолжается уже второе лето, еще не известно, что нас ожидает в сентябре. По мнению иммунолога, та ситуация, которая наблюдается в стране сейчас, в большей степени связана с пренебрежением мерами профилактики, а также с низкими темпами вакцинации. Сейчас первоочередной задачей страны является создание иммунитета, а он, как известно, создается на планете двумя способами: первый — нужно заболеть и остаться в живых, второй — вакцинация. По словам Георгия Викулова, при отсутствии индивидуальных показаний она безопасна и обоснована.