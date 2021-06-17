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Журналистка Соколовская вступилась за Джо Байдена после саммита в Женеве

Политика
Журналистка Соколовская вступилась за Джо Байдена после саммита в Женеве
Pr Scr youtube.com  /  Новости на Первом канале

Москва, 17 июня. Украинская журналистка Янина Соколовская учинила истерику на телевидении, вступившись за президента США Джо Байдена.

Участники шоу «Место встречи» на канале НТВ обсуждали итоги российско-американского саммита и подход Джо Байдена к прессе. Гости студии отметили, что американский лидер читал по суфлеру, пригласил к беседе только заранее подготовленных представителей СМИ и под конец грубо обошелся с одной из журналисток.

Соколовская вмешалась в беседу гостей студии, раскритиковала упомянутую журналистку за «тупой вопрос» и заявила, что в команде Байдена, составлявшей протокол встречи, работают «вредители», а не помощники. В начале президент РФ Владимир Путин подарил Байдену набор с хохломской росписью, и по мнению Соколовской, это явный намек на разговорное выражение «расписать под хохлому», чаще всего означающее нанесение побоев. Потом 78-летнего президента США «вывели» на солнцепек в 40-градусную жару, указала журналистка, что, по ее мнению, отрицательно сказалось на способности Байдена вести речь.

Ранее Янина Соколовская поделилась опасениями, что политическое и экономическое сближение Белоруссии и России «окружит» Украину.

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Все новости / Политика / Журналистка Соколовская вступилась за Джо Байдена после саммита в Женеве
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