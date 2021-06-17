Журналистка Соколовская вступилась за Джо Байдена после саммита в Женеве

Москва, 17 июня. Украинская журналистка Янина Соколовская учинила истерику на телевидении, вступившись за президента США Джо Байдена.

Участники шоу «Место встречи» на канале НТВ обсуждали итоги российско-американского саммита и подход Джо Байдена к прессе. Гости студии отметили, что американский лидер читал по суфлеру, пригласил к беседе только заранее подготовленных представителей СМИ и под конец грубо обошелся с одной из журналисток.

Соколовская вмешалась в беседу гостей студии, раскритиковала упомянутую журналистку за «тупой вопрос» и заявила, что в команде Байдена, составлявшей протокол встречи, работают «вредители», а не помощники. В начале президент РФ Владимир Путин подарил Байдену набор с хохломской росписью, и по мнению Соколовской, это явный намек на разговорное выражение «расписать под хохлому», чаще всего означающее нанесение побоев. Потом 78-летнего президента США «вывели» на солнцепек в 40-градусную жару, указала журналистка, что, по ее мнению, отрицательно сказалось на способности Байдена вести речь.

Ранее Янина Соколовская поделилась опасениями, что политическое и экономическое сближение Белоруссии и России «окружит» Украину.