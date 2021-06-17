Газманов поставил на место Серябкину, которая отправила на покой народных артистов

Москва, 17 июня. Известный эстрадный певец Олег Газманов язвительно ответил экс-участнице группы «Серебро» Ольге Серябкиной на заявление, что возрастные артисты должны уйти со сцены.

На днях в одном из интервью Ольга Серябкина нелестно высказалась в адрес Олега Газманова. Певица заявила, что народному артисту давно нужно покинуть сцену из-за солидного возраста. По ее словам, в шоу-бизнесе много исполнителей, которым давно пора отправиться на покой и уступить сцену молодым звездам. Помимо Газманова экс-участница группы «Серебро» упомянула также Валерия Леонтьева и Николая Расторгуева.

Газманов заявил, что толком ничего не знает о Серябкиной и группе «Серебро». Он поставил на место молодую певицу, заявив, что та может попробовать «перетянуть» его слушателей и зрителей, тогда он и уйдет со сцены, пишет Teleprogramma.pro.

По словам Газманова, нынешним звездам нечем привлечь публику, поэтому они делают провокационные заявления. Исполнитель отметил, что зрители хотят не просто яркое шоу, но и пищу для размышлений, поэтому многие ходят на концерты именитых артистов.

«Делаю то, что хочу. У меня гастрольный тур расписан на месяцы вперед. Если я выйду на сцену и увижу пустой зал, то выступать не буду. А пока есть спрос!» — заявил Газманов в разговоре с «Собеседником».

Недавно известный продюсер Максим Фадеев, комментируя прошедшую премию Муз-ТВ, заявил, что современный шоу-бизнес находится в сильном упадке. По словам Фадеева, сейчас среди толпы фриков с трудом можно найти одного хорошего артиста. Он отметил, что индустрию переполняют звезды, которые на деле являются «дешевыми подделками».