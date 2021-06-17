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Чешский журналист предостерег Зеленского от попыток шантажировать Запад

Политика
Чешский журналист предостерег Зеленского от попыток шантажировать Запад
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Москва, 17 июня. Украинским властям не следует ставить западным партнерам ультиматумы ради получения военной поддержки по Донбассу, заявил чешский журналист Иржи Юст.

Президент Украины Владимир Зеленский не так давно дал эксклюзивное интервью BBC News, в котором он заявил, что если страны Запада не поддержат Киев, то Украина будет вынуждена самостоятельно создавать самую мощную армию. Президент непрозрачно намекнул, что в таком случае не исключен и сценарий полномасштабной стороны. Заявление Зеленского подвергли пристальному разбору гости передачи «Время покажет».

Чешский журналист Юст на вопрос ведущего Руслана Осташко отметил, что заявление Зеленского похоже на неприкрытый шантаж. При этом сам публицист был бы не против того, чтобы у Киева появилась боеспособная армия: это хотя бы говорило о том, что у Украины восстановилась экономика.

«Я бы хотел, чтобы у Украины была процветающая экономика, но пока мы этого не видим. Пусть стараются дальше. Но я бы на месте Украины не шантажировал Запад. Это просто давление под лозунгами «вы на нашем фронте», «эта война — ваша война». Это спекуляции, которые имеют мало общего с действительностью», — заявил Юст.

А вот вероятность того, что Запад будет выполнять требования украинских политиков, крайне низка. Ведущим государствам Европы вроде Франции и ФРГ не особо-то хочется тратиться на перевооружение украинской армии. А если Киев не сменит шантажистскую риторику, то рискует и вовсе лишиться их поддержки.

После саммита РФ — США, который состоялся 16 июня в Женеве, Зеленский сделал заявление на русском языке к российскому коллеге с напоминанием о важности диалога между Киевом и Москвой.

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украина донбасс зеленский чехия
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