Солист Maneskin Дамиано Давид взбудоражил россиянок новой фотосессией

Москва, 17 июня. Жительницы России бурно выразили восхищение новой фотосессией Дамиано Давида — солиста итальянской рок-группы Maneskin, победившей на Евровидении.

После победы на песенном конкурсе Давид стал пользоваться невероятным успехом у российских поклонниц. На этот раз музыкант взбудоражил россиянок новой фотосессией. Он опубликовал несколько снимков на своей странице в Instagram.

На новых фото солист Maneskin позирует в кожаном светло-коричневом костюме, состоящем из пиджака и брюк-клеш в стиле 1970-х годов. Яркими акцентами в образе Давида стали массивные серьги и винтажные круглые очки с цепочкой. Под костюм он надел светлую рубашку, которую небрежно расстегнул, продемонстрировав грудь.

Россиянки пришли в восторг от фотографий итальянского музыканта. Поклонницы оставили под постом Давида восхищенные комментарии на русском языке.

«Отвал башки, девочки!»; «Жду 18-летия, чтобы переехать в Италию и выйти замуж за Дамиано»; «Ух, какой хороший!»; «Краш», — написали фанатки солиста Maneskin.

Дамиано Давид рассказывал о проявлениях сексизма на Евровидении. По словам музыканта, женщины чаще сталкиваются с этим на конкурсе, чем мужчины.