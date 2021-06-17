Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 21:26
21:25
Общество
Мурашко назвал главную задачу всех россиян в условиях пандемии COVID-19
21:24
Технологии
Opera приостановила поддержку сервисов VPN в России
21:22
Весь мир
Совет стран Персидского залива поддержал Египет и Судан по плотине «Возрождение»
21:22
Общество
Легендарные рынки из 90-х годов закроют в Самаре по требованию тепловой компании
21:19
Шоу-бизнес
Актер Дюжев остался без главного источника заработка после увольнения из МХТ
21:17
Общество
Астролог Никольская рассказала о способах изменить жизнь в солнцестояние
21:16
Весь мир
Правозащитники из ФБР изучают гибель французского экоактивиста от рук полицейского
21:15
Шоу-бизнес
Дава высказался о возможном воссоединении с Бузовой
21:14
Весь мир
Как Иран готовится к выборам президента и почему они так важны
21:14
Общество
Заслуженный артист РФ Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет
Все новости

Солист Maneskin Дамиано Давид взбудоражил россиянок новой фотосессией

Шоу-бизнес
Солист Maneskin Дамиано Давид взбудоражил россиянок новой фотосессией
Global Look Press  /  Mairo Cinquetti

Москва, 17 июня. Жительницы России бурно выразили восхищение новой фотосессией Дамиано Давида — солиста итальянской рок-группы Maneskin, победившей на Евровидении.

После победы на песенном конкурсе Давид стал пользоваться невероятным успехом у российских поклонниц. На этот раз музыкант взбудоражил россиянок новой фотосессией. Он опубликовал несколько снимков на своей странице в Instagram.

На новых фото солист Maneskin позирует в кожаном светло-коричневом костюме, состоящем из пиджака и брюк-клеш в стиле 1970-х годов. Яркими акцентами в образе Давида стали массивные серьги и винтажные круглые очки с цепочкой. Под костюм он надел светлую рубашку, которую небрежно расстегнул, продемонстрировав грудь.

Россиянки пришли в восторг от фотографий итальянского музыканта. Поклонницы оставили под постом Давида восхищенные комментарии на русском языке.

«Отвал башки, девочки!»;

«Жду 18-летия, чтобы переехать в Италию и выйти замуж за Дамиано»;

«Ух, какой хороший!»;

«Краш», — написали фанатки солиста Maneskin.

Дамиано Давид рассказывал о проявлениях сексизма на Евровидении. По словам музыканта, женщины чаще сталкиваются с этим на конкурсе, чем мужчины.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Солист Maneskin Дамиано Давид взбудоражил россиянок новой фотосессией
евровидение maneskin дамиано давид
Комментировать
Эксклюзив
Легендарные рынки из 90-х годов закроют в Самаре по требованию тепловой компании
Легендарные рынки из 90-х годов закроют в Самаре по требованию тепловой компании
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 240136 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 118956 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 102269 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 70795 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 69836 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru