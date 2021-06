Правозащитники из ФБР изучают гибель французского экоактивиста от рук полицейского

Лиль-Сюр-Тарна, 17 июня. Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), созданного при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, начали изучать дело гибели 21-летнего экоактивиста Реми Фресса из муниципалитета Лиль-Сюр-Тарна на юге Франции. Молодой человек умер в результате действий полиции во время протестной акции. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале ФБР.

