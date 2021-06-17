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Правозащитники из ФБР изучают гибель французского экоактивиста от рук полицейского

Весь мир
Правозащитники из ФБР изучают гибель французского экоактивиста от рук полицейского
Prt Scr twitter.com  /  @AntifaPinneberg

Лиль-Сюр-Тарна, 17 июня. Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), созданного при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, начали изучать дело гибели 21-летнего экоактивиста Реми Фресса из муниципалитета Лиль-Сюр-Тарна на юге Франции. Молодой человек умер в результате действий полиции во время протестной акции. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале ФБР.

Правозащитники изучают материалы дела и готовы оказать правовую и информационную помощь семье погибшего. Фонд также отправил запросы с требованием разъяснить обстоятельства происшествия министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену, министру юстиции Эрику Дюпон-Моретти и премьер-министру Жану Кастексу.

Фресс был убит свето-шумовой гранатой 26 октября 2014 года во время участия в акции протеста против строительства плотины Сивенс на юге Франции. Он вместе с другими активистами участвовал в мирной демонстрации, но затем все переросло в столкновение с полицейскими. Один из жандармов запустил свето-шумовую гранату в толпу протестующих, она взорвалась рядом с молодым французом и от полученных ранений он скончался. По версии правоохранителей, Фресс был рядом с демонстрантами, которые бросали в полицейских камни и коктейли Молотова.

Жандарму, который виновен в гибели француза, изначально не предъявили обвинений, и дело было закрыто в 2014 году. В марте 2021 года семья Фресса подала апелляцию против решения суда не возбуждать уголовное дело в отношении полицейского. Родные француза намерены добиться справедливости для него и подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Через три недели после смерти активиста-эколога правительство объявило о запрете наступательных гранат. Для многих экологов и левых активистов смерть Фресса стала символом «государственного насилия».

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франция полиция экоактивисты фонд борьбы с репрессиями
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