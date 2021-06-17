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Сосновский поделился реакцией президента ФРГ на истерику Мельника

Политика
Сосновский поделился реакцией президента ФРГ на истерику Мельника
Pr Scr youtube.com  /  Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Берлин, 17 июня. Популярный политический обозреватель из ФРГ Александр Сосновский рассказал в подробностях об «истерике», которую устроил украинский посол Андрей Мельник на одной из выставок.

Мельника пригласили на выставку «Советские военнопленные во Второй мировой войне», которую приурочили к 80-й годовщине нападения фашистской Германии на СССР. Мероприятие должно состоятся в Немецко-российском музее в Карлсхорсте. Украинский посол, по словам Сосновского, ясно дал понять, что не намерен посещать выставку, более того, Мельник устроил настоящий скандал по этому поводу.

Сосновский в своем Telegram-канале подробно описал реакцию Мельника. Украинский дипломат истерил и заявил, что приглашение на подобные мероприятие оскорбляет и его, и память украинцев. По словам посла, музей нужно было назвать так, чтобы слово «Украина» тоже там было. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, как написал Сосновский, направил Мельнику ответ, в котором попросил официального представителя Незалежной воздержаться от советов и не омрачать мероприятие откровенно политизированными высказываниями.

Сосновский пожалел, что немецкий президент не спросил напрямую у Мельника, а не оскорбляют ли память украинцев нацистские лозунги. Политолог подытожил пост словами о том, что украинские политики потеряли почву под ногами, и их скоро «выметут метлой из порядочных домов».

Ранее украинцы высмеяли заявление Мельника о том, что вступление Украины в НАТО повысит безопасность страны на международной арене.

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Все новости / Политика / Сосновский поделился реакцией президента ФРГ на истерику Мельника
германия мельник сосновский
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