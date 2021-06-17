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В Турции через две недели начнут прививаться российским «Спутником V»

Общество
В Турции через две недели начнут прививаться российским «Спутником V»
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Анкара, 17 июня. Турецкий специалист по микробиологии Умит Савашчи объяснил, как действует российский препарат.

Через две недели в Турции начнут активно применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Власти страны закупили 30 миллионов доз препарата, пишут inosmi.ru

Помимо российской вакцины, в Турции сейчас прививают людей препаратами «Sinovac» и «Biontech». Как отметил специалист по инфекционным заболеваниям и клинической микробиологии, доцент, доктор Умит Савашчи, русский препарат попадет в турецкие организмы уже через две недели. Отмечается, что у «Спутника V» высокий уровень защиты.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа распорядился поставить до конца июня 30 миллионов доз вакцины.

«Она формирует иммунитет с помощью особого механизма, называемого «аденовирусом». Как правило, изучение, ознакомление занимает 10-15 дней. Поскольку вакцина прибыла на этой неделе, в течение двух недель она будет доступна для применения», — пояснил он.

Доцент, доктор Савашчи также отметил, что сегодня Спутник V применяется в 65 странах мира и по данным ученых, процент формирования антител составляет 97%.

«В механизме этого препарата используется вирус, аденовирус, который мы называем почтальоном. Я как добровольно привившийся вакциной «Biontech», если это будет целесообразно, попрошу в качестве третьей своей прививки использовать вакцину «Спутник»», — пояснил он.

Также доцент отметил,что люди с аллергией на пенициллин и беременные после первых трех месяцев также могут не беспокоиться по поводу вакцинации.

Коджа призвал турецкий народ не сомневаться и вакцинироваться и предостерег привившихся от употреблении обезболивающих в первые три дня.

При этом, по его словам, вакцины могут вызывать тошноту, боль в руках, мышцах, и легкие симптомы гриппа. В этом случае, доктор призвал обратить внимание на осторожность и самому быть себе врачом.

Ранее доктор Мясников похвалил «Спутник V» и объяснил, почему вакцина не всех защищает от COVID-19.

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Все новости / Общество / В Турции через две недели начнут прививаться российским «Спутником V»
турция вакцина Спутник V
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