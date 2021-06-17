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Лолита рассказала поклонникам о собственном опыте психиатрического лечения

Шоу-бизнес
Лолита рассказала поклонникам о собственном опыте психиатрического лечения
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Москва, 17 июня. Певица Лолита Милявская призналась в том, что в 2000 году провела два месяца в психиатрической больнице. Причиной душевного разлада стал излишне напряженный график работы.

Восстанавливать свои нервы Лолите пришлось два месяца и в стенах психиатрической больнице имени Кащенко. О неприятном жизненном эпизоде певица рассказала только сейчас и в эфире YouTube-канала «Нежный редактор». Милявская заметила, что в тот период времени она не замечала, что у нее на лицо были все признаки синдрома хронической усталости, из-за напряженного концертного графика на заботу о себе оставалось совсем не много.

«У тебя вокруг все уже посыпалось, а ты все думаешь, что ты себя за волосы вытащишь», — поделилась впечатлениями Лолита.

В какой-то момент постоянный стресс и переработки нанесли сокрушительный удар по самочувствию певицы и у нее сильно упал уровень гемоглобина в крови. Организм настолько истощился, что по собственным словам Лолиты, она стала похожа на «узника Освенцима». Лолита отметила, что попав в Кащенко она две недели спала: энергии не было даже на то, чтобы встать и поесть.

Позже с ней начала работать знаменитая психиатр Лариса Пекарская. Та призналась, что нервничала перед первым приемом Милявской, свою пациентку она знала по различным шоу. Пекарская подозревала, что встретится с крайне экзальтированной персоной, такой уж у Лолиты был сценический имидж.

Рассказав о своем опыте экстремального переутомления, Лолита призвал зрителей не откладывать поход к психологу после первого тревожного звонка и заявила, что не нужно стесняться обращаться за помощью специалистов.

Ранее Лолита Милявская рассказала в шоу «Лолита. Без комплексов», как она стала доверенным лицом Аллы Пугачевой и почему именно она первой сообщила прессе о ее разрывом с Филиппом Киркоровым.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лолита рассказала поклонникам о собственном опыте психиатрического лечения
Лолита милявская кащенко
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