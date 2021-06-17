RT International: США сами создают на Востоке суперсоперника для НАТО

Лондон, 17 июня. Политика Соединенных Штатов может привести к появлению на Востоке настоящего суперпротивника, с которым придется столкнуться НАТО, считают британские аналитики.

Холодной войны между Западом и Китаем в настоящий момент нет, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Однако вместе с тем он говорит о «системной угрозе» для западных государств, которую представляет КНР. Слова главы блока являются весьма запутанными, отметил британский эксперт Том Фауди в своей статье для RT International, перевод которой приводит «ПолитРоссия».

Внимание НАТО приковано к государству, расположенному в Восточной Азии, несмотря на то, что блок называется Североатлантическим альянсом, подчеркнул эксперт. Пекин же никак не присутствует в Атлантике и не имеет планов по расширению в регионе, уточнил он. По мнению Фауди, блок уже давно превратился в инструмент поддержания гегемонии США.

Поведение, которое демонстрируют Соединенные Штаты, может привести к тому, что связи Китая с Россией будут укрепляться еще сильнее по принципу: враг моего врага — мой друг, уверен автор материала. Причем деятельность НАТО может подтолкнуть Москву и Пекин к созданию мощного военного союза, который станет суперпротивником Альянса, которого США сами и создают, считает Фауди.

Ранее помощник руководителя Управления программы пилотируемых космических полетов Китая Цзи Цимин заявил, что Пекин намерен расширять сотрудничество с Москвой в сфере освоения космического пространства. По его словам, в скором времени Россия и КНР могут реализовать множество совместных проектов в космосе.