Сборная Бельгии одержала волевую победу над Данией в матче Евро-2020

Копенгаген, 17 июня. Бельгийская сборная одержала вторую победу на 16-м чемпионате Европы по футболу, переиграв Данию.

Матч сборных Дании и Бельгии в Копенгагене завершился волевой победой команды Роберто Мартинеса. Хозяева открыли счет уже на второй минуте игры. Ворота бельгийцев поразил Юссуф Поульсен. Во втором тайме Торган Азар сравнял счет, воспользовавшись передачей Кевина Де Брейне. Вскоре отличился и сам Де Брейне, который нанес прицельный удар в нижний угол ворот датчан.

Благодаря победе сборная Бельгии досрочно вышла в плей-офф Евро-2020. В третьем матче группового этапа континентального первенства подопечные Мартинеса сыграют с Финляндией. Встреча пройдет 21 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее сборная Украины одержала победу над Северной Македонией в матче Евро-2020. Игра группового этапа континентального первенства проходила в Бухаресте.