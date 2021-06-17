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Главы МИД РФ и Белоруссии обсудят арестованную россиянку Сапегу

  /   Обновлено: 17 июня 2021 21:08
Общество
Главы МИД РФ и Белоруссии обсудят арестованную россиянку Сапегу
Prt Scr youtube.com  /  The Telegraph

Москва, 17 июня. Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Белоруссии Владимир Макей планируют обсудить россиянку Софию Сапегу. Девушку задержали после экстренной посадки самолета Ryanair.

Россиянка София Сапега находится в изоляторе КГБ Белоруссии. Ее арестовали на два месяца пока идет расследование уголовного дела. Его подробности не разглашаются.

Девушку задержали 23 мая в аэропорту Минска вместе с ее молодым человеком Романом Протасевичем, бывшим главным редактором запрещенного в республике Telegram-канала Nexta. Сапегу уличили в провокационных действиях, которые направлены на разжигание социальной вражды. К президенту Белоруссии Александру Лукашенко обратился отец россиянки. Мужчина надеется на милосердие лидера страны.

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лавров ryanair сапега
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