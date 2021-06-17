Главы МИД РФ и Белоруссии обсудят арестованную россиянку Сапегу

Москва, 17 июня. Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Белоруссии Владимир Макей планируют обсудить россиянку Софию Сапегу. Девушку задержали после экстренной посадки самолета Ryanair.

Россиянка София Сапега находится в изоляторе КГБ Белоруссии. Ее арестовали на два месяца пока идет расследование уголовного дела. Его подробности не разглашаются.

Девушку задержали 23 мая в аэропорту Минска вместе с ее молодым человеком Романом Протасевичем, бывшим главным редактором запрещенного в республике Telegram-канала Nexta. Сапегу уличили в провокационных действиях, которые направлены на разжигание социальной вражды. К президенту Белоруссии Александру Лукашенко обратился отец россиянки. Мужчина надеется на милосердие лидера страны.