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Политолог Леонтьев озвучил условия для встречи Путина и Зеленского

Политика
Политолог Леонтьев озвучил условия для встречи Путина и Зеленского
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 17 июня. Встреча лидеров России и Украины возможна при выполнении нескольких условий. Необходимо выбрать время, устранить попытки давления и достичь подходящей политической обстановки.

При жестких условиях президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский могут так и не договориться о встрече, подчеркнул в беседе с журналистами Общественной службы новостей политолог Владимир Леонтьев.

Зеленский сказал, что российская сторона «оттягивает встречу». Кроме того, он заявил о «нежелании» Путина разрешить ситуацию на востоке Украины.

По словам эксперта, такие слова в адрес Москвы недопустимы. Россия является страной, которая всегда открыта для переговоров. Об этом было заявлено еще в 2014 году, однако попытки достичь согласия пресекались, пояснил Леонтьев.

Ранее Киев потребовал от Вашингтона компенсацию после введения в эксплуатацию проекта «Северный поток — 2». Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уточнил, что страна может не согласиться на предложенную сумму.

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путин россия зеленский леонтьев
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