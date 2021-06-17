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Перечислены лучшие продукты для ясности ума

Общество
Перечислены лучшие продукты для ясности ума
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Наталья Алешина

Москва, 17 июня. Некоторые продукты благотворно сказываются на работе мозга и замедляют его возрастные изменения, рассказала эксперт по питанию Фрэнсис Ларджмен-Рот.

Специалист порекомендовала обратить внимание на листовые зеленые овощи. Потребление капусты, салата и шпината способствовало замедлению снижения когнитивных функций у пожилых людей. Благотворное влияние на функции мыслительного органа оказывает виноград. Ясности ума способствует употребление грецких орехов, отметила специалист.

Важную роль в защите мозга играют антоцианы, витамины С и К, а также марганец, которые содержатся в свежей чернике. Еще одним продуктом для здоровья мыслительного органа является оливковое масло, являющееся источником фенолов.

Выпечка, сладости и газированные напитки негативно сказываются на работе мозга, предупредили исследователи из Университета Бата. Такая пища вызывает воспаления и повреждение нейронных связей.

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