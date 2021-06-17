Алжир и Россия обсудили расширение военного сотрудничества

Алжир, 17 июня. Представители России и североафриканского государства обсудили вопрос расширения военно-технического сотрудничества до уровня стратегического партнерства между двумя странами.

Начальник штаба армии Алжира генерал Саид Чангриха принял 17 июня в своем офисе российскую военную делегацию во главе с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и сопредседателем Алжирско-российского межправительственного комитета Дмитрием Шугаевым. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны африканской страны.

Переговоры касались различных аспектов военно-технического сотрудничества и способов его дальнейшего развития. Стороны согласились в необходимости более широкого взаимодействия в сферах, представляющих общий интерес и отражающих существующее между двумя странами стратегическое партнерство.