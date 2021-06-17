Военный эксперт Коновалов рассказал, зачем на самом деле НАТО нужны учения на Украине

Москва, 17 июня. РФ и Белоруссия проведут совместные учения по отражению «атак» с западного направления, что является вынужденной мерой из-за действий НАТО, считает военный эксперт Иван Коновалов.

Москва и Минск планируют проведение совместных учений «Запад-2021», отметил журналист РИА Новости Егор Никитин. По его словам, военное руководство обеих стран уже определилось с основными полигонами, на которых состоится мероприятие. На Западе уже выступили с заявлением, пообещав тщательно отслеживать каждый этап масштабных российско-белорусских маневров.

Западное направление вплоть до 2014 года считалось в России наиболее спокойным, однако потом ситуация кардинально изменилась, передает издание слова военного эксперта Ивана Коновалова. Он подчеркнул, что Москве пришлось принимать соответствующие меры для обеспечения обороны этих рубежей, так как силы Североатлантического альянса у границ России стали серьезной проблемой для руководства страны.

Global Look Press / Svancara Petr/CTK

«На западном направлении создали Первую танковую армию, несколько других частей. Это все звенья одной цепи, вынужденные меры, не более», — рассказал эксперт.

Российско-белорусские учения проходят при участии небольших, но профессиональных войск двух государств, тогда как Запад на территории Украины старается стянуть как можно больше сил, отметил Коновалов. Он рассказал, зачем НАТО нужны учения на Украине на самом деле. По его мнению, Альянс поступает именно так лишь для того, чтобы показать единство блока и продемонстрировать готовность реагировать на угрозу.

Ранее командиры войск Западного военного округа России провели учения в Ленинградской области. Маневры прошли на территории полигона Кирилловский. Известно, что в ходе мероприятия командный состав ЗВО получил навыки ведения современных войн.