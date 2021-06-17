Древнейший в мире слой вечной мерзлоты обнаружили в Якутии

Якутск, 17 июня. Самый древний в мире слой вечной мерзлоты обнаружили на территории Якутии, сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

Открытие принадлежит международной группе ученых. Находящийся глубине 50 метров слой почвы был заморожен на протяжении 650 тыс. лет. Эта находка пережила уже несколько холодных и теплых периодов, обратили особое внимание ученые.

Более молодая вечная мерзлота на поверхности начала оттаивать в теплые сезоны 1940 – 1960 годов, обнажая более старую вечную мерзлоту. Это явление поставила под угрозу исчезновения самые древние замерзшие грунтовые воды в мире, приводит заявление ученых РИА Новости.

Арктический червь-коловратка воскрес после 24 тыс. лет жизни в вечной мерзлоте, заявили западные ученые. Специалистам удалось вернуть к жизни беспозвоночных, которые все это время находились на глубине более трех метров на территории Якутии.