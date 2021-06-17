«Мы вернулись»: экономист Роджерс рассказал о восстановлении мощи России

Москва, 17 июня. Высказывание президента России Владимира Путина об Арктике на пресс-конференции в Женеве можно интерпретировать как возвращение мощи РФ, заявил экономист Александр Роджерс.

Путин, отвечая на вопрос милитаризации Арктики, сказал, что Россия в регионе делает не больше, чем делал Советский Союз. Слова российского лидера порадовали эксперта Роджерса, который расценил это как заявление о возвращении российской мощи, сопоставимой с СССР, пишет издание «Русские Онлайн».

«Фактически это означает: «Мы вернулись», — отметил экономист.

Ранее сообщалось, что репортер из США высказался о поведении Путина в Женеве. По его словам, российский президент «троллил журналистов».