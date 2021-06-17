Максакова оголила грудь из-за шоу Андрея Малахова

Киев, 17 июня. Оперная певица Мария Максакова обратилась за помощью к профессионалу.

Оперная певица Мария Максакова, проживающая в Киеве снова поразила публику.

На этот раз бывшая супруга убитого депутата ГД РФ Дениса Вороненкова выложила в сеть обнаженные фотографии, пишет Starhit.

Обладательница меццо-сопрано для откровенной фотосессии, обратилась к профессионалу. Им стал фотограф Олег Зотов, который выставлялся даже в Третьяковской галерее и снял несколько десятков обложек журнала MAXIM.

По словам певицы, идеей такой фотосессии стало шоу Андрея Малахова, участницей которого она недавно стала. Образ для обнаженной Максаковой придумала ее близкая подруга —дизайнер Алиса Толкачева.

«У меня было несколько ее костюмов, и много лет съемки именно в них пользовались популярностью. Захотелось чего-то подобного, чтобы после пережитого в эфире почувствовать себя снова на коне. В закромах Алиса нашла… «лифобусы» начала XX века, к ним подобрала феноменальное пальто бледно-лилового оттенка», — рассказала оперная певица.

Напомним, бывший супруг Марии и экс-депутат Государственной Думы РФ Денис Вороненков, опасаясь преследования на родине, бежал на Украину вместе с супругой в 2016 году, а через год был убит неизвестным в самом центре Киева. При этом его вдова продолжает проживать в украинской столице. Иногда она посещает скандальные российские шоу, где обвиняет собственную мать, артистку театра и кино Людмилу Максакову и гражданского мужа Владимира Тюрина в том, что они претендуют на ее имущество.

Ранее Мария Максакова заявляла, что ее хотели убить вместе с супругом.