Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 21:24
21:22
Весь мир
Совет стран Персидского залива поддержал Египет и Судан по плотине «Возрождение»
21:22
Общество
Легендарные рынки из 90-х годов закроют в Самаре по требованию тепловой компании
21:19
Шоу-бизнес
Актер Дюжев остался без главного источника заработка после увольнения из МХТ
21:19
Общество
Мурашко назвал главную задачу всех россиян в условиях пандемии COVID-19
21:17
Общество
Астролог Никольская рассказала о способах изменить жизнь в солнцестояние
21:16
Весь мир
Правозащитники из ФБР изучают гибель французского экоактивиста от рук полицейского
21:15
Шоу-бизнес
Дава высказался о возможном воссоединении с Бузовой
21:14
Весь мир
Как Иран готовится к выборам президента и почему они так важны
21:14
Общество
Заслуженный артист РФ Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет
21:13
Шоу-бизнес
Газманов жестко ответил Серябкиной, которая призвала его покинуть сцену
Все новости

Телеведущий Андрей Норкин насмешил россиян анекдотом про Путина и Байдена

Общество
Телеведущий Андрей Норкин насмешил россиян анекдотом про Путина и Байдена
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 17 июня. Популярный телеведущий Андрей Норкин не мог оставить без внимания встречу президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом и рассказал анекдот про них.

Норкин отметил, что шутки про встречу Путина и Байдена начали появляется буквально сразу же после начала саммита. Он обратил внимание на самый удачный комментарий, посвященный встрече глав двух держав и их рукопожатию у входа в виллу Ла-Гранж. По словам Норкина, «отдельные юмористы расшифровали» по губам слова Путина и Байдена.

«Якобы у них был такой разговор. Путин говорит: «Рад встрече». Байден: «Кто здесь?». Путин говорит: «Путин». Байден: «Кстати, где он?». Путин: «Здесь». Байден: «Отлично, остается дождаться Байдена"» — рассказал Норкин.

Телеведущий отметил, что комментарии российского лидера о персоне Байдена после встречи в Женеве были очень уважительны. Норкин так же отметил прекрасную подготовленность Путина к пресс-конференции, в ходе которой президент РФ в течении часа отвечал на все вопросы прессы, в то время как Байден беседовал только с теми журналистами, которые были «у него в списочке».

Ранее Андрей Норкин под конец одного из выпусков «Места встречи» рассказал анекдот про евро-2020, футболистов и здравый смысл.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Телеведущий Андрей Норкин насмешил россиян анекдотом про Путина и Байдена
путин байден женева юмор саммит шутки андрей норкин анекдоты
Комментировать
Эксклюзив
Легендарные рынки из 90-х годов закроют в Самаре по требованию тепловой компании
Легендарные рынки из 90-х годов закроют в Самаре по требованию тепловой компании
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 239664 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 118762 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 102100 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 70742 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 69799 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru