Телеведущий Андрей Норкин насмешил россиян анекдотом про Путина и Байдена

Москва, 17 июня. Популярный телеведущий Андрей Норкин не мог оставить без внимания встречу президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом и рассказал анекдот про них.

Норкин отметил, что шутки про встречу Путина и Байдена начали появляется буквально сразу же после начала саммита. Он обратил внимание на самый удачный комментарий, посвященный встрече глав двух держав и их рукопожатию у входа в виллу Ла-Гранж. По словам Норкина, «отдельные юмористы расшифровали» по губам слова Путина и Байдена.

«Якобы у них был такой разговор. Путин говорит: «Рад встрече». Байден: «Кто здесь?». Путин говорит: «Путин». Байден: «Кстати, где он?». Путин: «Здесь». Байден: «Отлично, остается дождаться Байдена"» — рассказал Норкин.

Телеведущий отметил, что комментарии российского лидера о персоне Байдена после встречи в Женеве были очень уважительны. Норкин так же отметил прекрасную подготовленность Путина к пресс-конференции, в ходе которой президент РФ в течении часа отвечал на все вопросы прессы, в то время как Байден беседовал только с теми журналистами, которые были «у него в списочке».

Ранее Андрей Норкин под конец одного из выпусков «Места встречи» рассказал анекдот про евро-2020, футболистов и здравый смысл.