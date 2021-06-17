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Китайские ученые разработали робокожу, на которой при ударе появляются синяки

Общество
Китайские ученые разработали робокожу, на которой при ударе появляются синяки
pixabay.com

Гонконг, 17 июня. Китайские ученые разработали роботизированную кожу, на которой после удара появляются синяки. В изобретении используется гибкий гидрогель.

Главной особенностью изобретения является то, что для его создания не были применены электронные компоненты. Процессы происходят только с помощью ионных воздействий. Технологию можно использовать на подвижных элементах приборов и отслеживать механическое давление по тому, каким образом изменяется проводимость материала, прокомментировали ученые из Китайского университета Гонконга.

Потеснить на рынке труда подрастающее поколение способны не только профессиональные и опытные работники. Конкуренцию также могут составить роботы, заявил заместитель декана экономического факультета МГУ по развитию Сергей Трухачев в рамках Петербургского международного экономического форума.

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кожа синяк китайские ученые
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