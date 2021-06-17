Китайские ученые разработали робокожу, на которой при ударе появляются синяки

Гонконг, 17 июня. Китайские ученые разработали роботизированную кожу, на которой после удара появляются синяки. В изобретении используется гибкий гидрогель.

Главной особенностью изобретения является то, что для его создания не были применены электронные компоненты. Процессы происходят только с помощью ионных воздействий. Технологию можно использовать на подвижных элементах приборов и отслеживать механическое давление по тому, каким образом изменяется проводимость материала, прокомментировали ученые из Китайского университета Гонконга.

Потеснить на рынке труда подрастающее поколение способны не только профессиональные и опытные работники. Конкуренцию также могут составить роботы, заявил заместитель декана экономического факультета МГУ по развитию Сергей Трухачев в рамках Петербургского международного экономического форума.