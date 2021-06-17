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Миллиардер из Индии потерял 9 млрд долларов за три дня

Экономика
Миллиардер из Индии потерял 9 млрд долларов за три дня
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Нью-Дели, 17 июня. Предприниматель Гаутам Адани, входящий в число самых богатый людей планеты, расстался с 9 млрд долларов на фоне удешевления акций собственной фирмы.

Индийский миллиардер Гаутам Адани лишился нескольких миллиардов долларов с начала этой недели. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Всего в течение трех дней объем его состояния уменьшился на сумму около 9 млрд долларов. Причиной этому послужило удешевление ценных бумаг предприятия Adani Group, которое было основано им самим. После закрытия торговой сессии 16 июня компания оценивалась в 67,6 млрд долларов, но ее акции все еще падали в цене на следующих торгах.

Первоначально спад активизировался 14 июня, когда в индийском издании The Economic Times написали о заморозке счетов фондов, по которым отсутствовали данные по владельцам. Большая часть активов в фондах — акции компании миллиардера.

Несколько дней назад богатейший житель планеты Джефф Безос сумел вернуться на первое место в соответствующем рейтинге. До этого он временно уступал данный статус главе дома LVMH Бернару Арно.

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индия миллиардер Адани
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