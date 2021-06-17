Ученые выяснили, какие функции мозга восстанавливаются после анестезии быстрее всего

Вашингтон, 17 июня. Американские ученые проследили, как перезагружается человеческий мозг после анестезии. В эксперименте приняли участие 30 добровольцев.

Они находились под наркозом в течение трех часов. Ученые измеряли мозговую деятельность добровольцев, используя возможности ЭКГ. Каждому участнику эксперимента перед анестезией, сразу после возвращения в сознание, а затем каждые 30 минут после этого предлагалось пройти когнитивные тесты.

Сознание и познание восстанавливаются после анестезии не сразу. Решение абстрактных задач под контролем префронтальной коры — это первая функция, которая начинает работать после прихода человека в себя. Реакции и внимание восстанавливаются дольше.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об «очистке» мозга от шлаков. Это происходит во время сна человека. Именно поэтому важно соблюдать режим работы и отдыха, подчеркнул Александр Мясников. Сейчас эта тема активно исследуется.