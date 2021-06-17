Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 21:24
21:22
Весь мир
Совет стран Персидского залива поддержал Египет и Судан по плотине «Возрождение»
21:22
Общество
Легендарные рынки из 90-х годов закроют в Самаре по требованию тепловой компании
21:19
Шоу-бизнес
Актер Дюжев остался без главного источника заработка после увольнения из МХТ
21:19
Общество
Мурашко назвал главную задачу всех россиян в условиях пандемии COVID-19
21:17
Общество
Астролог Никольская рассказала о способах изменить жизнь в солнцестояние
21:16
Весь мир
Правозащитники из ФБР изучают гибель французского экоактивиста от рук полицейского
21:15
Шоу-бизнес
Дава высказался о возможном воссоединении с Бузовой
21:14
Весь мир
Как Иран готовится к выборам президента и почему они так важны
21:14
Общество
Заслуженный артист РФ Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет
21:13
Шоу-бизнес
Газманов жестко ответил Серябкиной, которая призвала его покинуть сцену
Все новости

Ученые выяснили, какие функции мозга восстанавливаются после анестезии быстрее всего

Наука
Ученые выяснили, какие функции мозга восстанавливаются после анестезии быстрее всего
wikipedia.org  /  Nevit / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 17 июня. Американские ученые проследили, как перезагружается человеческий мозг после анестезии. В эксперименте приняли участие 30 добровольцев.

Они находились под наркозом в течение трех часов. Ученые измеряли мозговую деятельность добровольцев, используя возможности ЭКГ. Каждому участнику эксперимента перед анестезией, сразу после возвращения в сознание, а затем каждые 30 минут после этого предлагалось пройти когнитивные тесты.

Сознание и познание восстанавливаются после анестезии не сразу. Решение абстрактных задач под контролем префронтальной коры — это первая функция, которая начинает работать после прихода человека в себя. Реакции и внимание восстанавливаются дольше.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об «очистке» мозга от шлаков. Это происходит во время сна человека. Именно поэтому важно соблюдать режим работы и отдыха, подчеркнул Александр Мясников. Сейчас эта тема активно исследуется.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Ученые выяснили, какие функции мозга восстанавливаются после анестезии быстрее всего
мозг исследование анестезия
Комментировать
Эксклюзив
Легендарные рынки из 90-х годов закроют в Самаре по требованию тепловой компании
Легендарные рынки из 90-х годов закроют в Самаре по требованию тепловой компании
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 239664 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 118762 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 102100 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 70742 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 69799 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru