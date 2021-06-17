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Президент ЦАР Туадера назвал девять основных тем предстоящего национального диалога

ЦАР
Президент ЦАР Туадера назвал девять основных тем предстоящего национального диалога
facebook.com  /  @La Renaissance

Банги, 17 июня. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера назвал девять основных тем, которые обсудят делегаты общенационального диалога.

В список вошли вопросы управления государством, демократии, укрепления верховенства права и борьбы с коррупцией. На мероприятии также рассмотрят возможность реформирования правосудия, образования, системы национальной безопасности и социальной сферы.

Ранее сообщалось о том, что глава ЦАР подвел предварительные итоги общенационального диалога. Туадера рассказал об успешном формировании комитета, который займется приемом обращений, поступающих от граждан страны.

Лидер также заявил о недопустимости участия в этом процессе главарей бандформирований, присоединившихся к конгломерату группировок «Коалиция патриотов за перемены». Боевики совершили слишком много преступлений против жителей Центральноафриканской Республики.

Туадера отметил, что за короткий период управления государством он успел выслушать более 200 представителей различных слоев населения. Перед этим глава республики встретился с послами африканских стран, с которыми обсудил общественно-политическую ситуацию в регионе.

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цар туадера
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