Минздрав РФ назвал сроки выхода вакцины «Спутник Лайт» в оборот

Москва, 17 июня. Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» выйдет в оборот через полторы недели, сообщили в Минздраве России.

Препарат будет использоваться для ревакцинации, отметили в министерстве. «Спутник Лайт» зарегистрировали в мае текущего года на территории России. Всего россиянам доступно четыре вакцины от коронавирусной инфекции.

Минздрав РФ также прорабатывает вопрос платных прививок «Спутником Лайт» для мигрантов. Соответствующее решение будет принято на следующей неделе, рассказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.