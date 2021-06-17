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ФРС США оставила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

Экономика
ФРС США оставила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых
pixabay.com

Вашингтон, 17 июня. Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых.

Такая информация содержится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания.

ФРС намерена продолжать ежемесячно выкупать активы на совокупную сумму 120 млрд долларов, в том числе US Treasuries на 80 млрд долларов и ипотечные бонды на 40 млрд долларов. Это будет происходить до момента достижения серьезного прогресса в достижении максимальной занятости и ценовой стабильности в стране.

Эксперты Deutsche Bank ожидают наступления серьезного инфляционного кризиса в Соединенных Штатах. По их прогнозам, страна рискует впасть в серьезный кризис, как это было в период 1940-х – начало 1950-х годов.

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