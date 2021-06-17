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Кевин Де Брейне вывел сборную Бельгии вперед в матче Евро-2020 с Данией

Евро 2020
Кевин Де Брейне вывел сборную Бельгии вперед в матче Евро-2020 с Данией
Global Look Press  /  Panoramic

Копенгаген, 17 июня. Сборная Бельгии повела в счете в матче группового этапа чемпионата Европы с Данией благодаря голу Кевина Де Брейне.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне, восстановившийся от полученной в финале Лиги чемпионов травмы, 17 июня впервые вышел на поле в матче Евро-2020. В перерыве игры с Данией он поменял Дриса Мертенса и вскоре помог своей национальной команде.

Де Брейне отдал результативный пас на Торгана Азара, а на 70-й минуте игры поразил ворота соперника. Матч сборных Дании и Бельгии проходит на копенгагенском стадионе «Паркен».

Ранее матч сборных Дании и Бельгии был приостановлен на 10-й минуте. Футболисты поаплодировали Кристиану Эриксену, который пережил клиническую смерть во время игры с Финляндией.

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Все новости / Евро 2020 / Кевин Де Брейне вывел сборную Бельгии вперед в матче Евро-2020 с Данией
бельгия дания евро-2020 Де Брейне
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