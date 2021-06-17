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Летчик Попов рассказал, зачем Россия превратила Су-57 в «летающую парту»

Армия
Летчик Попов рассказал, зачем Россия превратила Су-57 в «летающую парту»
twitter.com  /  @mod_russia

Москва, 17 июня. Модификация российского стелс-истребителя Су-57 со сдвоенной кабиной станет «летающей партой» для иностранцев, считает заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Вариант отечественного боевого самолета пятого поколения со сдвоенной кабиной может появиться уже в ближайшее время, однако такая модель будет поставляться исключительно за рубеж, рассказал российский вице-премьер Юрий Борисов. Владимир Попов в комментарии для издания «ПолитРоссия» объяснил, зачем нужна такая машина и почему она предназначена только для экспортных поставок.

Сдвоенная кабина предполагает увеличение расходов на создание самолета, а также некоторые ухудшения летных характеристик, однако предназначение подобных машин совершенно иное, отметил собеседник. По его словам, при помощи подобного варианта Су-57 можно обучать пилотов, для чего и задумана эта модификация.

«Су-57 сейчас — это еще и учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет одновременно. То есть подготовка летчика на конкретном типе самолета всегда ставится в приоритет. И сегодня конструкторы заранее разрабатывают такую схему самолета, которая при необходимости может быть в нее трансформирована. То есть мы получим летающую парту», — констатировал Попов.

Российским ВКС попросту не нужна такая модель, чем и объясняется ее экспортное предназначение, уточнил летчик. По его словам, отечественные пилоты обладают достаточным опытом, чтобы управлять Су-57, однако иностранцы могут не справиться с этим, сидя за штурвалом в одиночку.

Ранее Борисов также сообщил, что Воздушно-космические силы России обзаведутся в нынешнем году четырьмя Су-57. Кроме того, в войска продолжат поступать и не менее грозные крылатые машины Су-35, относящиеся к поколению «4++», но практически ничем не уступающие пятому.

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Все новости / Армия / Летчик Попов рассказал, зачем Россия превратила Су-57 в «летающую парту»
россия истребитель попов су-57
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