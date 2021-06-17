Первая станция для подзарядки электромобилей открыта во Владимире

Владимир, 17 июня. Энтузиасты из Северной столицы установили электростанцию во Владимире в рамках автопробега. Они планируют проехать на электромобиле от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Воспользоваться станцией подзарядки достаточно просто. Нужно скачать приложение компании на свой телефон и оплатить его, выбрав нужную точку и кабель. В настоящий момент во Владимирской области всего десять машин, питающихся электричеством. Однако большое количество автомобилистов из Казани, Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга приезжают в регион транзитом, а «заправки» нет, сообщил генеральный директор компании Петр Мовчан.

Автопробегом они планируют привлечь внимание к теме и показать, что такой автомобиль способен проехать большие расстояния. Если люди увидят, что в городе есть необходимая инфраструктура, то спрос на такой тип транспорта вырастет, передает издание «Владимирские Ведомости».

Многие крупнейшие представители автопрома собираются прекратить производство автомобилей с ДВС к 2030 году. Через 20 лет можно ожидать, что россияне перейдут на электрический транспорт, считает специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.