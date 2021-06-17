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Спасатели ликвидируют возгорание на крыше резервуара с этилбензолом под Тулой

Происшествия
Спасатели ликвидируют возгорание на крыше резервуара с этилбензолом под Тулой
35.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС РФ по Вологодской области

Тула, 17 июня. Сотрудники МЧС прилагают все усилия, чтобы потушить пламя на площади почти 160 квадратных метров на территории завода.

По предварительным данным, свидетели события обратились на диспетчерский пульт спасателей, рассказав им о ЧП в городе Узловая. Пожарные смогли ликвидировать открытое горение фабрики, которая занимается прессованием и экструзией пластмасс. Для тушения огня спасатели задействовали не только 16 единиц спецтехники, но и пожарный поезд.

Сотрудники МЧС не зафиксировали выбросы вредных веществ в атмосферу. Сведений о погибших или пострадавших пока не поступало.

Пожарные Владимирской области тушат возгорание в городе Струнино, где полыхает часть производственного предприятия. Огонь уже успел охватить несколько цехов, котельную и складские помещения с готовой продукцией.

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