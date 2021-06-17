Контейнеровоз с химикатами затонул у берегов Шри-Ланки после двухнедельного пожара

Коломбо, 17 июня. Судно, принадлежащее компании X-Press Pearl, с 25 тоннами азотной кислоты и другими опасными химикатами на борту ушло под воду после возгорания, длившегося больше 14 дней.

Оператор организации уже выступил со заявлением, что корабль находится на глубине величиной в 21 метр. Однако руководитель Управления по защите морской среды Шри-Ланки обратил внимание, что пока специалистам не удается достать контейнеровоз из-за нестабильного положения на море, которое продлится до сентября 2021 года.

По предварительным данным, судно загорелось в конце мая, во время ожидания разрешения на стоянку в местном порту. Сотрудники спасательных служб успели эвакуировать моряков. Однако теперь перед властями страны стоит экологическая проблема. Они заявили, что груз на судне в виде токсичных отходов может загрязнить местные пляжи и погубить морских обитателей.