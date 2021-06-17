Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 21:23
21:19
Шоу-бизнес
Актер Дюжев остался без главного источника заработка после увольнения из МХТ
21:19
Общество
Мурашко назвал главную задачу всех россиян в условиях пандемии COVID-19
21:17
Общество
Астролог Никольская рассказала о способах изменить жизнь в солнцестояние
21:16
Весь мир
Правозащитники из ФБР изучают гибель французского экоактивиста от рук полицейского
21:15
Шоу-бизнес
Дава высказался о возможном воссоединении с Бузовой
21:14
Весь мир
Как Иран готовится к выборам президента и почему они так важны
21:14
Общество
Заслуженный артист РФ Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет
21:13
Шоу-бизнес
Газманов жестко ответил Серябкиной, которая призвала его покинуть сцену
21:13
Политика
Баранец сравнил русофобские настроения Прибалтики с бородатым анекдотом
21:11
Политика
Журналистка Соколовская вступилась за Джо Байдена после саммита в Женеве
Все новости

Контейнеровоз с химикатами затонул у берегов Шри-Ланки после двухнедельного пожара

Происшествия
Контейнеровоз с химикатами затонул у берегов Шри-Ланки после двухнедельного пожара
pixabay.com  /  pasja1000

Коломбо, 17 июня. Судно, принадлежащее компании X-Press Pearl, с 25 тоннами азотной кислоты и другими опасными химикатами на борту ушло под воду после возгорания, длившегося больше 14 дней.

Оператор организации уже выступил со заявлением, что корабль находится на глубине величиной в 21 метр. Однако руководитель Управления по защите морской среды Шри-Ланки обратил внимание, что пока специалистам не удается достать контейнеровоз из-за нестабильного положения на море, которое продлится до сентября 2021 года.

По предварительным данным, судно загорелось в конце мая, во время ожидания разрешения на стоянку в местном порту. Сотрудники спасательных служб успели эвакуировать моряков. Однако теперь перед властями страны стоит экологическая проблема. Они заявили, что груз на судне в виде токсичных отходов может загрязнить местные пляжи и погубить морских обитателей.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Контейнеровоз с химикатами затонул у берегов Шри-Ланки после двухнедельного пожара
пожар корабль шри-ланка
Комментировать
Эксклюзив
Легендарные рынки из 90-х годов закроют в Самаре по требованию тепловой компании
Легендарные рынки из 90-х годов закроют в Самаре по требованию тепловой компании
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 239664 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 118762 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 102100 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 70742 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 69799 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru