Курбан Омаров высказался о лицемерах на фоне слухов о расставании с Бородиной

Москва, 17 июня. Бизнесмен Курбан Омаров написал в Instagram пост о людях, которые улыбаются в лицо, а «за спиной смачно поливают грязью». Поклонников удивили откровения мужа Ксении Бородиной.

Курбан Омаров пожаловался, что ему приходится смотреть в глаза этим лицемерам и молчать. Предприниматель заметил, что лично он не способен на подлость и интригу, поэтому не привык видеть в других эти качества. Но в последнее время супруг Бородиной сильно разочаровался в людях.

«Иногда мы живем в придуманном мире ,созданном лицемерными, двуличными людьми, пользующимися нашим доверием», — написал он в соцсетях.

Публикация набрала более ста тысяч лайков, подписчики оставили под ней множество комментариев. В первую очередь они попросили Омарова развеять слухи о расставании с Ксенией Бородиной.

«Это вы про главную сплетницу в семье?»; «Вы лучше помиритесь с женой, негоже отдельно друг от друга быть»; «Курбан, хочу, чтоб вы с Ксюшей были вместе. Можно все простить, береги семью», — написали пользователи.

Ранее экс-участницу скандальной телестройки «Дом-2» Леру Фрост заподозрили в романе с Курбаном Омаровым. Однако девушка не стала отвечать на вопрос об отношениях с чужим мужем.