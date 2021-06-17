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Рустам Солнцев допустил, что Ксения Бородина поймала мужа на измене

Шоу-бизнес
Рустам Солнцев допустил, что Ксения Бородина поймала мужа на измене
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 июня. Бывший участник «Дома-2» и шоумен Рустам Солнцев высказался о возможном расставании ведущей реалити-шоу Ксении Бородиной с мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым.

Поклонники подозревают, что брак Бородиной потерпел крах. Подобные обсуждения подогреваются публикациями телеведущей и ее мужа в соцсетях. Знаменитость давно не выкладывала фото с Омаровым в Instagram. Кроме того, супруги публично общались через Stories странными фразами.

По словам Солнцева, для Бородиной главную роль в отношениях играют картинка и людское одобрение. При этом любви в браке ведущей «Дома-2» нет, отметил экс-участник реалити-шоу.

«Если мы допускаем, что Ксюша его поймала на измене, то она просто устала от его выходок. Это край», — отметил шоумен.

Солнцев добавил, что за годы жизни с Бородиной Омаров привык скрывать от жены чувства и «взгляды на женские ножки». Муж телеведущей выработал это мастерство, поскольку с ней «не забалуешь», пояснил бывший участник «Дома-2».

«Можно и поварешкой получить по башке», — сказал Солнцев в комментарии Teleprogramma.pro.

После слухов о разводе Курбана Омарова заметили в компании звезды «Дома-2» Таты Блюменкранц. Они провели время вместе в одной из московских кофеен.

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Все новости / Шоу-бизнес / Рустам Солнцев допустил, что Ксения Бородина поймала мужа на измене
солнцев бородина омаров
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