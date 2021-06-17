Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 21:22
21:19
Шоу-бизнес
Актер Дюжев остался без главного источника заработка после увольнения из МХТ
21:19
Общество
Мурашко назвал главную задачу всех россиян в условиях пандемии COVID-19
21:17
Общество
Астролог Никольская рассказала о способах изменить жизнь в солнцестояние
21:16
Весь мир
Правозащитники из ФБР изучают гибель французского экоактивиста от рук полицейского
21:15
Шоу-бизнес
Дава высказался о возможном воссоединении с Бузовой
21:14
Весь мир
Как Иран готовится к выборам президента и почему они так важны
21:14
Общество
Заслуженный артист РФ Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет
21:13
Шоу-бизнес
Газманов жестко ответил Серябкиной, которая призвала его покинуть сцену
21:13
Политика
Баранец сравнил русофобские настроения Прибалтики с бородатым анекдотом
21:11
Политика
Журналистка Соколовская вступилась за Джо Байдена после саммита в Женеве
Все новости

Сорт нефти Johan Sverdrup может составить конкуренцию Urals

Экономика
Сорт нефти Johan Sverdrup может составить конкуренцию Urals
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 июня. Интернет-конференция «Argus Рынок нефти 2021: Глобальные рынки и СНГ» представила мнение, согласно которому у нефти Urals может появиться конкурент.

Потенциальный конкурент, который намеревается побороться на рынке с отечественным сортом Urals, производится в Норвегии на месторождении Johan Sverdrup. В честь региона добычи он получил аналогичное имя. Джеймс Гудер, являющийся вице-президентом информагентства Argus, заявил, что именно эта нефть сможет завоевать уверенные позиции на рынке в ближайшем будущем.

Как полагает представитель агентства, специализирующегося на нефтяном рынке, черное золото под брендом Urals не пользуется повышенным спросом в Европе. Однако в случае попадания Johan Sverdrup в корзину Brent, контракты резко подорожают и обгонят по цене экспортный сорт из России.

Недавно в Белоруссии закончились ремонтные работы на трубопроводе «Дружба». Это позволило вновь запустить процесс прокачки российской нефти в Польшу.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Сорт нефти Johan Sverdrup может составить конкуренцию Urals
нефть brent urals Johan Sverdrup
Комментировать
Эксклюзив
Легендарные рынки из 90-х годов закроют в Самаре по требованию тепловой компании
Легендарные рынки из 90-х годов закроют в Самаре по требованию тепловой компании
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 239664 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 118762 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 102100 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 70742 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 69799 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru