Сорт нефти Johan Sverdrup может составить конкуренцию Urals

Москва, 17 июня. Интернет-конференция «Argus Рынок нефти 2021: Глобальные рынки и СНГ» представила мнение, согласно которому у нефти Urals может появиться конкурент.

Потенциальный конкурент, который намеревается побороться на рынке с отечественным сортом Urals, производится в Норвегии на месторождении Johan Sverdrup. В честь региона добычи он получил аналогичное имя. Джеймс Гудер, являющийся вице-президентом информагентства Argus, заявил, что именно эта нефть сможет завоевать уверенные позиции на рынке в ближайшем будущем.

Как полагает представитель агентства, специализирующегося на нефтяном рынке, черное золото под брендом Urals не пользуется повышенным спросом в Европе. Однако в случае попадания Johan Sverdrup в корзину Brent, контракты резко подорожают и обгонят по цене экспортный сорт из России.

Недавно в Белоруссии закончились ремонтные работы на трубопроводе «Дружба». Это позволило вновь запустить процесс прокачки российской нефти в Польшу.