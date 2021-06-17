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Ndjoni Sango: дочерняя компания французской фирмы Orange наносит ущерб экономике ЦАР

ЦАР
Ndjoni Sango: дочерняя компания французской фирмы Orange наносит ущерб экономике ЦАР
Global Look Press  /  © Andre Ba / XinHua

Банги, 17 июня. Журналисты центральноафриканского издания Ndjoni Sango выяснили, что приостановка предоставления услуг оператором связи Orange Centrafrique в Центральноафриканской Республике наносит ущерб национальной экономике.

Значительное количество жителей африканской страны пользуются интернетом для ведения бизнеса и денежных переводов. Однако сейчас они не могут это сделать, так как компания не предпринимает каких-либо шагов, чтобы восстановить подключение. На данный момент около 800 тысяч человек являются абонентами ее сети.

Представители местных СМИ отмечают, что Orange Centrafrique выступает в роли дочерней структуры французской фирмы. Контрольный пакет последней принадлежит властям бывшей метрополии.

Некоторые эксперты предполагают, что затягивание ремонтных работ на объектах вызвано желанием правительства Пятой республики нанести ущерб стабильности ЦАР и благополучию ее граждан. Ранее сообщалось о том, что в одном из технических помещений главного офиса Orange Centrafrique в Содиаме произошел пожар, в результате которого возник сбой в работе сети.

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