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Совет стран Персидского залива поддержал Египет и Судан по плотине «Возрождение»

Африка
Совет стран Персидского залива поддержал Египет и Судан по плотине «Возрождение»
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Эр-Рияд, 17 июня. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) подчеркнул приоритет водной безопасности Египта и Судана на фоне кризиса с Эфиопией, связанного со строительством и эксплуатацией Великой эфиопской плотиной «Возрождение» (Хидасэ).

Главы МИД Саудовской Аравии, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна и Омана приветствовали на 48-м заседании министров резолюцию Лиги арабских государств решение, подтверждающее отказ от любых односторонних мер, которые могут подорвать права Каира и Хартума на реке Голубой Нил.

Участники сессии заявили о поддержке всех усилий, направленных на достижение резолюции, учитывающей интересы всех сторон и важность продолжения переговоров для скорейшего достижения справедливого соглашения.

Накануне представители ЛАГ встретились в Дохе для проведения внеочередного совещания, посвященного обсуждению трехстороннего кризиса вокруг строительства дамбы на реке Голубой Нил. По итогам беседы они заявили, что водная безопасность Египта и Судана является неотъемлемой частью арабской национальной безопасности.

В подписанной резолюции Лига подчеркнула отказ от любых односторонних мер, которые подорвали бы водную долю Каира и Хартума, в связи с запланированным Аддис-Абебой вторым заполнением плотины в июле. До этого странам необходимо заключить соглашение, регулирующее заполнение и эксплуатацию Хидасэ. 

ЛАГ также призвал Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) вмешаться в кризис. В противном случае он чреват обострением напряженности в регионе.

Египет и Судан уже почти десять лет ведут переговоры с Эфиопией о заключении юридически обязательного и всеобъемлющего соглашения о строительстве плотины «Возрождение», возведение которой стартовало в 2011 году на реке Голубой Нил. Изначально они пытались решить трудности собственными силам. Потом привлекли международное сообщество в лице Африканского союза, США, ООН и ЕС. Посредничество последних также не привело к ожидаемым результатам.

Совет стран Персидского залива поддержал Египет и Судан по плотине «Возрождение»
Федеральное агентство новостей  / 

Поскольку второе заполнение дамбы Хидасэ не за горами, в игру вступили общественные организации Африки. Совместными усилиями три НПО разработали и представили всем сторонам конфликта инициативу «Нил за Мир». Согласно их плану, Эфиопия отложит планы перекрытия русла реки, от которой зависят более 120 миллионов жителей нижестоящих стран, а Египет и Судан компенсируют потенциальный энергетический ущерб Аддис-Абебе.  

Автор Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Битва за воду» международной редакции Федерального агентства новостей подробно разобрал сложившую ситуацию на Голубом Ниле. Он также спрогнозировал возможные последствия для Каира и Хартума в случае одностороннего использования плотины «Возрождение».

Совет стран Персидского залива поддержал Египет и Судан по плотине «Возрождение»
Федеральное агентство новостей  / 

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Все новости / Африка / Совет стран Персидского залива поддержал Египет и Судан по плотине «Возрождение»
египет возрождение плотина эфиопия судан лаг персидский залив ссагпз
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