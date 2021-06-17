«Спартак» выплатил Кокорину 4 млн евро в качестве подписного бонуса

Москва, 17 июня. Российский футболист Александр Кокорин, который в этом году стал игроком итальянского клуба «Фиорентина», получил от московского «Спартака» 4 миллиона евро.

В прошлом году Кокорин перебрался из петербургского «Зенита» в «Спартак». За московский клуб нападающий отыграл всего десять матчей, забив два мяча и совершив две голевые передачи. В феврале 2021 года футболист дебютировал в составе итальянской «Фиорентины». В первой игре против «Интера» Кокорин провел всего 17 минут. В общей сложности с момента перехода он сыграл в четырех матчах чемпионата Италии и не отметился результативными действиями.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, «Спартак» выплатил футболисту подписной бонус в размере 4 миллионов евро. Контракт 30-летнего нападающего с «Фиорентиной» заключен до 2024 года. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро. Сам Александр Кокорин появившуюся информацию о сумме подписного бонуса не подтверждал, но и не опровергал.

«Все может быть», – уклончиво сказал Кокорин в беседе с корреспондентом «Спорт День за Днем».

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