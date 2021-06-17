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Гинцбург оценил шансы подхватить коронавирус после прививки «Спутником V»

Общество
Гинцбург оценил шансы подхватить коронавирус после прививки «Спутником V»
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON

Москва, 17 июня. Вероятность заражения коронавирусом через три недели после полной вакцинации «Спутником V» составляет всего несколько процентов, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V» уже доказала свою эффективность и безопасность. Уровень защиты от заболевания через три недели после получения второго компонента препарата составляет 92%, отметил ученый.

Если привитый все-таки заражается COVID-19, заболевание у него протекает в легкой форме. Такие пациенты могут столкнуться с небольшим повышением температуры, для снижения которой не потребуются специальные препараты, объяснил ученый в эфире «Радио 1».

«Спутник V» является более эффективной вакциной против индийского штамма коронавируса, чем его аналоги. Результаты исследования опубликуют в международном рецензируемом журнале.

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коронавирус гинцбург Спутник V
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