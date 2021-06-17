Заслуженный врач РФ назвал единственный способ победить коронавирус

Москва, 17 июня. Пандемию коронавируса можно победить только с помощью одного способа. Подробно об этом рассказал заслуженный врач России Владимир Круглый.

Единственным способом борьбы с COVID-19 является массовая вакцинация. В соответствии с законодательством РФ, никого нельзя заставить сделать прививку. Однако в мире сложилась непростая эпидемиологическая обстановка, поэтому необходимо осуществить иммунизацию населения. Тезис о том, что вакцинация является единственным способом борьбы с инфекцией, получил подтверждение во многих странах.

«Поэтому я считаю абсолютно оправданным такое положение, чтобы сотрудники ряда отраслей, особенно те, которые имеют контакты с людьми, работали бы после прохождения вакцинации», — заявил Круглый в эфире «Радио 1».

Москва, Подмосковье и Сахалин ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Соответствующую меру поддержал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что в России созданы все условия для проведения прививочной кампании, однако вакцинация идет медленными темпами.