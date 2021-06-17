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«Большое спасибо России»: жители ЦАР поблагодарили СОМБ за помощь в борьбе с боевиками

  /   Обновлено: 17 июня 2021 20:36
ЦАР
«Большое спасибо России»: жители ЦАР поблагодарили СОМБ за помощь в борьбе с боевиками
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 17 июня. Подписчики группы информационного агентства Afrique Media в Facebook поддержали сотрудничество между ЦАР и Россией.

Бурное обсуждение пользователей вызвало интервью главы Содружества офицеров за международную безопасность Александра Иванова. Некоторые комментаторы выразили надежду на то, что сотрудничество двух стран расширится:

«Да здравствует партнерство России и ЦАР!»

Многие поблагодарили Москву за оказанную в трудные времена поддержку.

«Население Центральноафриканской Республики не перестанет благодарить Россию за военно-техническую помощь», — дополнил пользователь Yvon Wassialo.

Другие отметили, что президент РФ Владимир Путин уважает центральноафриканцев и выстраивает равноправную дружбу между двумя странами.

«Большое спасибо России и Владимиру Путину, также мы благодарим агентство Afrique Media за правильное освещение событий», — написал подписчик издания.

Некоторые пользователи также обратили внимание на боевик «Турист» о деятельности отечественных инструкторов в африканской стране. Это первый творческий проект совместного производства Российской Федерации и Центральноафриканской Республики. Премьера состоялась на центральном стадионе в Банги 14 мая. Впервые в истории кинематографа картину дублировали на государственный язык ЦАР — санго.

По мнению центральноафриканцев, фильм вышел крайне удачным:

«Кинолента «Турист» мне показалась очень интересной и захватывающей».

Кроме того, жители ЦАР выразили благодарность Вооруженным силам страны, личный состав которых обучают российские инструкторы. По мнению рядовых граждан, именно бойцы FACA защитили население от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» и предотвратили государственный переворот, который мог ввергнуть африканское государство в хаос:

«Браво Вооруженным силам ЦАР!»

«Поздравляем российских партнеров, которые поддержали нас в трудную минуту и помогли нашим вооруженным силам уничтожить врага».

«Успехов и здоровья центральноафриканским военнослужащим!»

Стоит напомнить, что российские инструкторы работают в Центральноафриканской Республике по официальному приглашению правительства страны и с разрешения Совета Безопасности ООН. Ранее бойцы FACA вели активную борьбу с конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены».

После ряда успешных военных операций им удалось сломить напор боевиков, которые намеревались устроить государственный переворот и захватить власть в стране. Сегодня мирная жизнь возвращается в республику, а власти ЦАР приступили к поэтапному восстановлению экономики и инфраструктуры.

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иванов цар сомб
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