Папа римский выступил на Международной конференции труда

Рим, 17 июня. Папа римский Франциск принял участие в 109-й Международной конференции труда (МОТ), где заявил, что правительства, работодатели и сотрудники должны постоянно взаимодействовать.

Это позволит обеспечить доверие, укрепить мир и помочь ему выйти из кризиса, вызванного пандемией, подчеркнул понтифик. Церковь, в свою очередь, будет способствовать налаживанию мостов, отметил он.

В своем выступлении Франциск также обратился к профсоюзным активистам и лидерам ассоциаций трудящихся. Глава Римской католической церкви призвал их не надевать на себя смирительные рубашки и работать с общинами, в которые они направлены.

«Профсоюзы должны охранять стены города труда, подобно стражникам, они должны защищать тех, кто находится за его стенами. Необходимо защищать всех, включая тех, кто исключен из мира труда», — приводит слова папы римского «Солидарность».

Ранее Франциск рассмешил двух бразильских священнослужителей, обратившихся к нему с просьбой помолиться за народ республики. Он пошутил, что в стране слишком налегают на кашасу и мало обращаются к высшим силам.