Российский политолог назвал главные итоги переговоров Путина с Байденом

В Швейцарии прошли первые переговоры президентов Джозефа Байдена и Владимира Путина. Стороны обсудили вопросы ядерного вооружения, кибератаки, Сирию с Украиной и оппозицию.

О непростых отношениях стран перед переговорами, ключевых вопросах саммита и главных итогах диалога двух президентов читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Старт диалога

Саммит Россия — США в Швейцарии дал старт официальному и очному диалогу между президентами Байденом и Путиным. Многие эксперты и сами лидеры отмечали, что отношения в последние годы между странами опустились на уровень Холодной войны. Стороны вводили в отношении друг друга сотни санкций, обвиняли в кибератаках и вмешательстве в выборы и отзывали послов. Своеобразной вишенкой на торте стало прямое заявление Байдена, что «Путин — убийца». Казалось бы, в таких условиях диалог в принципе сложно представить. Но несмотря на все разногласия и обиды стороны все же сели за стол переговоров, пожали другу руки и порядка четырех часов говорили о темах, которые одинаково значимы для обеих мировых держав.

Стратегическая стабильность

Одной из главных тем стало обсуждение, а затем совместное заявление двух лидеров о стратегической стабильности. В небольшом тексте подчеркивается, что стороны солидарны в том, что «в ядерной войне нет победителей и она никогда не должны быть развязана». А недавнее продление Договора о СНВ является свидетельством приверженности стран контролю над ядерными вооружениями.

«Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков», — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Совместное заявление Президентов России и США по стратегической стабильности https://t.co/gbkLefv5fV — Президент России (@KremlinRussia) June 16, 2021

Кибератаки

Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом заявил, что Россия и США начнут консультации по кибербезопасности. По словам президента, Россия и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако не получала ответов от американских спецслужб.

«Наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США. На втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны, потом Великобритания. В свою очередь Россия направила в прошлом году в соответствующую структуру США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года — 35. Ни одного ответа мы до сих пор не получили», — заявил Путин на пресс-конференции.

Байден же заявил, что передал российскому президенту список из 16 организаций критической инфраструктуры, атаки на которые в США считают неприемлемыми.

Today, President Biden met President Putin for a bilateral meeting in Geneva. Read President Biden’s remarks here: https://t.co/WXehMZJz8m pic.twitter.com/DLm83zur8k — The White House (@WhiteHouse) June 16, 2021

«Мы договорились поручить экспертам в обеих наших странах работать над конкретным пониманием того, что запрещено. И следить за отдельными случаями, которые происходят в других странах и в любой из наших стран», — подытожил американский президент.

Возвращение послов

Одним из самых значимых итогов переговоров стало решение о возвращении послов обеих стран. Российский дипломат Анатолий Антонов покинул Вашингтон в марте, после того как Байден назвал Путина убийцей. Его американский коллега Джон Салливан 20 апреля отбыл из Москвы.

«Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон — российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен. Министерство иностранных дел Российской Федерации и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Там есть, о чем говорить, завалов накопилось очень много», — сказал Путин.

Global Look Press / Bai Xueqi / Xinhua

Сирия

Касательно Сирии стороны сошлись на том, что есть острая необходимость в сохранении и восстановлении в стране гуманитарных коридоров. С их помощью голодающие люди смогут получать еду и предметы первой необходимости.

«Есть длинный список вопросов, на которые мы потратили время, начиная от срочной необходимости сохранить и вновь открыть гуманитарные коридоры в Сирии. Для людей, которые голодают до смерти. Это в интересах как России, так и США», — заявил Байден на пресс-конференции.

Украина

В вопросе будущего Украины стороны сошлись на том, что необходимо поддерживать дипломатические отношения и Минские соглашения. При этом Путин отметил, что официальный Киев на деле полностью противоречит договоренностям и продвигает идею о передаче контроля за границей до выборов в Донбассе.

«Я сообщил о неизменной приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы договорились, что будем продолжать дипломатию по линии Минских соглашений», — сказал Байден.

kremlin.ru / Администрация президента России

Навальный

Одной из тем обсуждения стал глава ФБК1 Алексей Навальный. В ответ на вопрос журналиста об увеличении нападок на оппозицию Путин пояснил, что блогер нарушил закон Российской Федерации. Он знал, что обязан отмечаться как дважды осужденное лицо, но не сделал этого.

«Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требование закона — его объявили в розыск», — объяснил Путин.

Байдену задали вопрос: «Что будет, если Навальный умрет в тюрьме?» — на что президент сказал, что это будет «трагедия», которая сильно навредит отношениям с Россией.

Президенты довольны

Оба президента остались довольны итогами саммита. Путин назвал обстановку «доброжелательной» и отметил, что разговор состоялся на «одном языке». Российский президент также назвал Байдена конструктивным и опытным собеседником.

«Мне кажется, что мы в целом говорили на одном языке, но это совсем не значит, что мы должны обязательно заглядывать в душу, в глаза и клясться в вечной любви и дружбе. Совсем нет», — сказал Путин.

kremlin.ru / Администрация президента России

Байден, в свою очередь, также назвал атмосферу, в которой проходил диалог, «доброй и позитивной». По его словам, даже в случае разногласий стороны спокойно и конструктивно выражали свои позиции.

«Путин и я разделяем уникальную ответственность по управлению отношениями между двумя могущественными и гордыми странами. Отношениями, которые должны быть стабильными и предсказуемыми», — заявил Байден на пресс-конференции.

Посмотрели друг другу в глаза

Российский политолог Александр Гусев в разговоре с Федеральным агентством новостей не согласился с критикой саммита. По его мнению, все разговоры о том, что «встреча нулевая», что «президенты не пригласили другу друга в гости» — безосновательны. Необязательно сразу делать это при первой встрече, учитывая, что это первый полноценный диалог между лидерами со времен Барака Обамы.

«Я, в отличие от многих российских и американских экспертов, считаю, что встреча прошла в том ключе, в котором она планировалась, и это принципиально важно. Требовать что-то от первой встречи и питать надежды было сложно, потому что это первый диалог после Барака Обамы. Путин не встречался с Трампом с глазу на глаз, только перебрасывались отдельными фразами. И мне кажется, что президенты сверили часы, посмотрели друг другу в глаза. Путин заявил, что он увидел Байдена совсем не тем, которым он представлялся до встречи, и это о многом говорит, и это ключевой момент», — отметил эксперт.

По мнению Гусева, даже те два направления, по которым удалось договориться — это возврат послов и ядерная сделка — уже многое говорят о намерении сторон.

«Байден фактически пошел на пролонгацию договора СНВ-3. Это был последний договор о сокращении наступательных ядерных вооружений, и американцы пролонгировали этот договор. И сам факт того, что встреча состоялась, ведь сколько российская сторона не настаивала на встрече с Трампом, такой встречи не было. Это не значит, что Байден «снизошел», я полагаю, что он тоже питал надежды на эту встречу и эти надежды оправдались. В итоге она сказал, что Путин «хороший парень», с которым можно иметь дело», — подчеркнул Гусев.

Политолог считает, что этот диалог — хороший задел на будущее, и следующих, более «конструктивных» переговоров можно ждать уже в конце этого года или в начале 2022-го.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.