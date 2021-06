Российский политолог назвал главные итоги переговоров Путина с Байденом

В Швейцарии прошли первые переговоры президентов Джозефа Байдена и Владимира Путина. Стороны обсудили вопросы ядерного вооружения, кибератаки, Сирию с Украиной и оппозицию.

О непростых отношениях стран перед переговорами, ключевых вопросах саммита и главных итогах диалога двух президентов читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Саммит Россия — США в Швейцарии дал старт официальному и очному диалогу между президентами Байденом и Путиным. Многие эксперты и сами лидеры отмечали, что отношения в последние годы между странами опустились на уровень Холодной войны. Стороны вводили в отношении друг друга сотни санкций, обвиняли в кибератаках и вмешательстве в выборы и отзывали послов. Своеобразной вишенкой на торте стало прямое заявление Байдена, что «Путин — убийца». Казалось бы, в таких условиях диалог в принципе сложно представить. Но несмотря на все разногласия и обиды стороны все же сели за стол переговоров, пожали другу руки и порядка четырех часов говорили о темах, которые одинаково значимы для обеих мировых держав.

Одной из главных тем стало обсуждение, а затем совместное заявление двух лидеров о стратегической стабильности. В небольшом тексте подчеркивается, что стороны солидарны в том, что «в ядерной войне нет победителей и она никогда не должны быть развязана». А недавнее продление Договора о СНВ является свидетельством приверженности стран контролю над ядерными вооружениями.

Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом заявил, что Россия и США начнут консультации по кибербезопасности. По словам президента, Россия и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако не получала ответов от американских спецслужб.

Байден же заявил, что передал российскому президенту список из 16 организаций критической инфраструктуры, атаки на которые в США считают неприемлемыми.

Today, President Biden met President Putin for a bilateral meeting in Geneva. Read President Biden’s remarks here: https://t.co/WXehMZJz8m pic.twitter.com/DLm83zur8k