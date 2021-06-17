Золотые правила расставания: сексолог рассказал, как грамотно завершить отношения

Тема расставания остается обсуждаемой во все времена, а единого рецепта, как правильно поставить точку, не обидев партнера, до сих пор нет. Однако есть несколько правил, выполнение которых поможет смягчить этот неприятный для обеих сторон момент. Известный сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук поделился с ФАН советами, как грамотно и экологично завершить отношения.

«Прежде всего, нужно понять, что отношения — это нечто совместное. Если, например, один любит, а второй лишь позволяет любить, то это не отношения, а вредная галлюцинация, которую надо лечить. Если вдруг отношения не складываются, предприняты все меры по сохранению отношений, в том числе обращение к семейному психотерапевту, и принято решение о расставании, можно понять и объяснить, что совместного будущего нет. И порой, заканчивая тягостные отношения, мы прекращаем боль партнера. Избавляем его от плохой жизни. А если это так, то мы действительно делаем его жизнь лучше. Я часто настаиваю в кризисных парах на курсе семейной психотерапии именно поэтому. Это беспроигрышный вариант, поскольку они смогут исправить и наладить свои отношения и счастливо жить дальше. Или же оба окончательно поймут, что точно не подходят друг другу — в этом случае расставание пройдет более экологично», — поделился мнением сексолог.

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Эксперт советует при расставании стараться не вдаваться в подробности о причинах такого решения. Не стоит винить партнера, чтобы избавить от этого чувства себя.

«В случаях, если расставание происходит на повышенных градусах, с оскорблениями, нередко упоминаются дефекты характера, внешности, сексуальной привлекательности и сексуальных возможностей или родительской семьи партнера. Все это неэкологично и грязно. Старайтесь не топтать ваше совместное прошлое, ведь у вас было и что-то хорошее. Поэтому я обычно рекомендую наоборот: похвалить партнера за его хорошие качества, за совместно прожитое время, постараться поддержать его. То есть сказать примерно так: «Мы с тобой оба хорошие, но не подходим друг другу, поэтому давай сделаем жизнь друг друга лучше», — рекомендует Евгений Кульгавчук.

Если в ответ партнер пытается манипулировать, угрожает и ведет себя не совсем адекватно, нужно постараться показать ему, что расставание — это не оскорбление в его адрес. Нужно заверить экс-возлюбленного, что он сможет построить новые отношения, у него есть все шансы на это, считает сексолог.

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«Если не получается, нужно обращаться за помощью к специалисту. Так или иначе, все-таки я бы не рекомендовал резко игнорировать бывшего партнера. Именно в таких случаях часто происходят суициды, агрессивные действия в отношении бывших возлюбленных, особенно в состоянии алкогольного опьянения, и даже убийства. Поэтому, если вы начинаете встречаться, неплохо бы научиться не только быть в отношениях, но и расставаться», — рассказал специалист.

Бывают случаи, добавил Евгений Кульгавчук, когда брошенный партнер предлагает «свободные отношения», то есть не расставаться окончательно, а оставить, например, интим или совместные походы в кино.

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«Такие полуотношения иногда дают шанс на продолжение. Люди порой начинают отходить от взаимных упреков, ссор, оскорблений и вновь начинают нравиться друг другу. Но в том случае, если кто-то из пары хочет большего, а второму достаточно уровня «встречаемся, но не развиваемся», то, конечно, этот формат ведет в никуда. Партнер, который состоит в таких полуотношениях, не ищет и другие, более перспективные. Ему кажется, что у него отношения есть, но на самом деле — их нет. Это так называемые вечные любовницы, которым не стать женами, или вечно неопределившиеся мужчины, которые и сами порой не знают, чего хотят. Поэтому важно знать, чего ты хочешь от жизни, найти человека, который желает примерно того же, и вместе идти к этой цели», — пояснил психотерапевт.

В том случае, если возникает понимание, что цели разные, что вам не по пути, надо уметь остановиться на этом перекрестке, пожелать человеку от всей души счастья, улыбнуться и идти дальше к своей цели, не оглядываясь, потому что жизнь продолжается, резюмировал Евгений Кульгавчук.