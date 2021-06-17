Как Иран готовится к выборам президента и почему они так важны

В Иране день тишины! Хотя кому захочется шуметь в такую жару. Кто-то ожидал провокаций, митингов, попыток саботировать выборы. Но нет, в стране тихо, и, кажется, что в такой же тишине пройдет и голосование (но это не точно).

Явка вряд ли будет высокой. Несмотря на то, что для привлечения внимания населения было сделано очень много. Чего стоят одни агитационные плакаты на улицах столицы — тут и голосующий аятолла Хаменеи (для большинства шиитов он образец для подражания), и рука убитого генерала Касема Сулеймани, опускающая бюллетень в урну — та самая рука с кольцом, по которой его опознали.

Тем не менее в стране ощущается какая-то усталость: от санкций, нестабильности, коронавируса. И только глава судебной власти Ибрагим Раиси смотрит на иранцев с многочисленных плакатов преисполненный бодрости и оптимизма. К слову, портреты других кандидатов на улицах Тегерана встречаются гораздо реже.

Федеральное агентство новостей /

Несколько слов о выборах

За президентскими выборами в Исламской Республике Иран всегда интересно наблюдать. Начиная от регистрации кандидатов (допускаются до предвыборной гонки лишь те, кого отберет Совет стражей, состоящий из 12 человек) и заканчивая днем голосования. А какие тут дебаты — мечта демократа!

Правда, нынешние президентские выборы — далеко не аттракцион, полный резких и неожиданных поворотов. Как и предсказывали эксперты, из семи кандидатов (подробнее о каждом я писал совсем недавно) пятеро оказались консерваторами. Причем, каких поискать — все с богатой историей и заслугами.

Федеральное агентство новостей /

Именно таких людей многие иранцы хотят видеть сегодня на руководящих постах, что и было продемонстрировано во время прошлогодних парламентских выборов, когда консерваторы победили с большим отрывом. Тогда это мало кого удивило: все-таки столько бед выпало на долю Исламской Республики в период президентства реформатора Хасана Роухани.

Это и выход США из ядерной сделки, и санкции, и убийство генерала Касема Сулеймани и ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, и диверсии на заводе в Натанзе, и многое другое. В конце концов, в Штатах к власти пришел беспрецедентно иранофобский президент Дональд Трамп, который сделал все для укрепления враждебного Тегерану Израиля.

Но вернемся к выборам

Самый мощный претендент на пост президента — глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси. Он близок к Хаменеи, уважаем как среди духовенства, так и в народе. Кроме того, в прошлом он возглавлял крупнейший и богатейший фонд «Астан-э Кодс Разави».

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По мнению многих экспертов, никто не в состоянии тягаться с таким гигантом, а некоторые кандидаты и вовсе — не более чем спойлеры. Такая оценка не лишена логики и подтверждается по мере приближения к выборам.

Так, за несколько дней до голосования сразу три политика отказались от дальнейшего участия в предвыборной гонке: Алиреза Закани, Мохсен Мехр Ализаде и Саид Джалили.

Первые двое снялись в пользу Раиси, чему предшествовала тирада Закани о необходимости перестать состязаться друг с другом, и, мол, пускай победит тот, кого выберет народ.

#BREAKING: #Iran's media is reporting the Deputy Speaker of Parliament Amir-Hossein Ghazizadeh Hashemi has withdrawn from the presidential race. This leaves three remaining candidates: Ebrahim Raisi, Abdolnaser Hemmati, and Mohsen Rezaei. pic.twitter.com/XEEYJgHYOT — Iran International English (@IranIntl_En) June 16, 2021

Незавидная доля

Хоть нынешние выборы и называют «скучными», это не отменяет того, что от их результата будет зависеть очень многое. На плечи нового президента рухнет невероятное количество проблем, накопленных его предшественником за восемь лет.

Прежде всего, речь идет об экономике, сильно пострадавшей от санкций при Роухани. Тут эксперты отмечают прежде всего сильный спад ВВП, серьезное сокращение валютных резервов и стремительное падение курса национальной валюты по отношению к доллару. Действия США также нанесли колоссальный удар по энергетической отрасли.

Как результат — доходы населения падают, растет безработица, иранцы бунтуют.

Так что, на фоне хаоса и тотальной нестабильности, может предсказуемость не так уж и плоха.

Федеральное агентство новостей /

Почему эти выборы важны

Для начала нужно упомянуть, что параллельно ведутся важнейшие для страны международные переговоры по иранской ядерной программе. Вроде как дело близится к развязке, и иранцы предвкушают скорую отмену санкций.

Но в любом случае разговор вестись будет с новым президентом, и от него во многом будет зависеть будущее СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий).

Помимо этого, успехи президента могут повлиять на кандидатуру нового верховного лидера (нынешнему, напомню, уже 82 года). И тут вполне естественно было бы допустить, что, если Раиси победит и отличится на новом посту, он сможет впоследствии стать рахбаром — самым главным человеком в стране.

«Завтра очень важный день. Участвуя в выборах, иранский народ не позволит исполниться желаниям врага, который ждет пассивного избирательного голосования. Но я ожидаю активного! Поговорил с родственниками и друзьями из Ирана, все ждут завтрашних выборов. Сегодня общался с бывшим президентом республики Махмудом Ахмадинежадом и узнал его мнение о том, кого он поддержит. Он сказал, что на этих выборах никого не будет поддерживать, так как, по его мнению, была допущена несправедливость — сняли его кандидатуру. Несмотря на это он отметил, что выборы — это важно, в следующих он обязательно примет участие. Мое личное мнение: эпоха Хасана Роухани завтра закончится. Он потерпел неудачу. Народ дал ему второй шанс, но он ничего не смог сделать. И я думаю, что в этих выборах одержит победу Раиси. Я не сомневаюсь! С его приходом Иран станет сильнее в международной политике. Наступит процветание и внутри страны. Но, полагаю, будет трудный период в отношениях с Америкой», — говорит иранский журналист Хаял Муазин.

Федеральное агентство новостей /

Итого

Существуют серьезные основания полагать, что нынешние выборы в Иране приведут к развороту страны в сторону консерватизма и напряженности в отношениях с Западом. Так уже было во времена Махмуда Ахмадинежада, пришедшего на смену самому известному иранскому реформатору Мохаммаду Хатами.

При этом вряд ли Тегеран откажется от переговоров с США и Европой. В конце концов, иранцы — прагматичные люди, оказавшиеся в крайне незавидном финансовом положении. Однако позиция Ирана в этих переговорах, скорее всего, будет гораздо зубастей, чем раньше.