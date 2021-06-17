Бронеавтомобили сопровождения «Напарник» поступят в российские войска в 2021 году

Москва, 17 июня. Новейшие бронеавтомобили «Напарник» поступят в распоряжение российских военных в 2021 году. Об этом сообщил руководитель военного представительства Минобороны РФ Владимир Куимов.

По его словам, до конца года российская армия получит первую партию из 11 бронеавтомобилей «Напарник». Он также добавил, что новая машина создана на базе бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ». При этом «Напарник» обладает более современным оборудованием и хорошей защитой.

Кроме того, в нынешнем году российские военные получат более 50 санитарных бронеавтомобилей «Линза», которые предназначены для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь.