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Лавров призвал главу британского МИД «разгрести завалы» в двусторонних отношениях

  /   Обновлено: 17 июня 2021 19:47
Политика
Лавров призвал главу британского МИД «разгрести завалы» в двусторонних отношениях
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 17 июня. Россия и Великобритания должны решить множество вопросов двусторонних отношений. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

В беседе с британским коллегой Домиником Раабом министр иностранных дел РФ указал, что ответственность за неудовлетворительное состояние британско-российских отношений полностью лежит на Лондоне.

При этом Лавров призвал главу МИД Великобритании взаимно «разгрести завалы» в деятельности дипломатических учреждений двух стран.

Стоит отметить, ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявлял, что Россия представляет «угрозу номер один». По мнению сенатора Сергея Цекова, такое заявление является абсолютно лицемерным.

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