Москва, 17 июня. Россия и Великобритания должны решить множество вопросов двусторонних отношений. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

В беседе с британским коллегой Домиником Раабом министр иностранных дел РФ указал, что ответственность за неудовлетворительное состояние британско-российских отношений полностью лежит на Лондоне.

При этом Лавров призвал главу МИД Великобритании взаимно «разгрести завалы» в деятельности дипломатических учреждений двух стран.

Стоит отметить, ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявлял, что Россия представляет «угрозу номер один». По мнению сенатора Сергея Цекова, такое заявление является абсолютно лицемерным.