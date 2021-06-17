Прокуратура начала активную борьбу с завышением цен на продукты

Москва, 17 июня. Органы прокуратуры мониторят динамику цен на продукты питания. Надзорный орган уже выявил десятки фактов нарушений прав граждан.

Правоохранители констатируют, что на рынках, в магазинах и на ярмарках фиксируются случаи необоснованного завышения цен. Особенно эта динамика коснулась социально значимых продовольственных товаров.

Главы коммерческих структур в Орловской области за первую половину июня получили 25 предостережений о недопустимости нарушения законодательства.

В Ярославской области должностное лицо привлечено к ответственности за необоснованную наценку на подсолнечное масло. Между властями и компаниями действует соглашение о предельной цене в 110 рублей. Данная фирма продавала этот товар почти за 120 рублей. После вмешательства надзорного органа масло сразу подешевело.