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Премьер Чехии выступил за нормализацию отношений с Россией

  /   Обновлено: 17 июня 2021 19:47
Политика
Премьер Чехии выступил за нормализацию отношений с Россией
vlada.cz  /  Government of the Czech Republic

Прага, 17 июня. Чешским властям следует восстановить здоровые отношения с Россией. Об этом в беседе со СМИ заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

В скором времени состоятся переговоры с участием представителей МИД республики и всех партий в парламенте. Темой встречи станут отношения с Москвой. Возможно, странам необходимо провести саммит, аналогичный российско-американскому в Женеве, чтобы обсудить имеющиеся проблемы, считает Бабиш.

Накануне в Швейцарии прошла встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена. Следующая встреча глав государств не обсуждалась, ранее отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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россия чехия бабиш
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