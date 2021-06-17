BMW X5 с водородным двигателем вышел на дорожные испытания

Мюнхен, 17 июня. Автоконцерн BMW приступил к дорожным тестам водородного кроссовера i Hydrogen NEXT, созданного на базе стандартного X5. Автомобиль был разработан совместно с японской Toyota.

Водородная модель выехала на дороги общего пользования в Европе. В процессе испытаний большое внимание уделяется настройкам программного обеспечения, эффективности, безопасности, удобству и надежности машины.

Согласно ожиданиям, серийные автомобили на водородных двигателях начнут сходить с конвейера ограниченными партиями уже в конце 2022 года. Массовое же производство в немецкой компании планируют наладить к 2025 году.

В июне баварская автомобильная марка BMW презентовала усовершенствованные кроссоверы X3 и X4. Минимальная стоимость новинок находится на уровне 4,34 и 4,66 млн рублей соответственно.