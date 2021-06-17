Арман Давлетяров назвал настоящую причину ухода с поста гендиректора Муз-ТВ

Москва, 17 июня. Бывший генеральный директор Муз-ТВ Арман Давлетяров рассказал, почему на самом деле ушел с телеканала. Сейчас медиаменеджер занимается бизнесом.

Давлетяров занимал пост гендиректора Муз-ТВ более семи лет и внезапно объявил об уходе с должности в начале 2021 года. Ходили слухи, что медиаменджер якобы «проворовался», и его уволили. Кроме того, рассказывали, что акционеры будто бы не видели в экс-гендиректоре перспектив.

Арман Давлетяров долго не отвечал на подобные обсуждения. Настоящую причину ухода с поста гендиректора Муз-ТВ он назвал лишь через несколько месяцев.

«Я уперся в потолок, лично для себя не видел перспективы. Я сам принял это решение», — отметил медиаменеджер в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

По словам бывшего гендиректора Муз-ТВ, у него остались прекрасные отношения с акционерами. О своем уходе он хотел объявить на премии канала в 2020 году, но ее отменили из-за пандемии. Тогда Давлетяров решил рассказать, что покидает пост гендиректора, на 25-летии Муз-ТВ в Кремле, но и это мероприятие не состоялось. Сейчас медиаменеджеру принадлежит компания, которая занимается химическими растворами, использующимися для бурения нефтяных и газовых скважин.

Давлетяров объяснил принцип отбора победителей премии Муз-ТВ. Когда он был гендиректором канала, голосование проводили не только зрители, но и так называемые академики из жюри.