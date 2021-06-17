Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 19:54
19:53
Генсек ООН приветствовал принятие совместного заявления Путина и Байдена
19:51
Хорошие новости России
Ученые из Новосибирска разработали установку для очистки питьевой воды
19:49
Интервью
Психолог Шевченко разложила по полочкам конфликт между Губерниевым и Бузовой
19:49
Политика
Байден пошел против Госдепа и расстроил Украину
19:48
Политика
Астролог Зараев предсказал уход Байдена до конца 2022 года
19:47
Экономика
Представители ГК «Соллерс» объявили о смене названия на «Соллерс Авто»
19:45
Общество
Автоэксперт рассказал, как правильно мыть машину на мойке самообслуживания
19:44
Армия
Бронеавтомобили сопровождения «Напарник» поступят в российские войска в 2021 году
19:43
Политика
Лавров призвал главу британского МИД «разгрести завалы» в двусторонних отношениях
19:42
Политика
Политолог Сергей Маркелов рассказал о проколах Байдена в Женеве
Все новости

Арман Давлетяров назвал настоящую причину ухода с поста гендиректора Муз-ТВ

Шоу-бизнес
Арман Давлетяров назвал настоящую причину ухода с поста гендиректора Муз-ТВ
instagram.com  /  @arman_dav

Москва, 17 июня. Бывший генеральный директор Муз-ТВ Арман Давлетяров рассказал, почему на самом деле ушел с телеканала. Сейчас медиаменеджер занимается бизнесом.

Давлетяров занимал пост гендиректора Муз-ТВ более семи лет и внезапно объявил об уходе с должности в начале 2021 года. Ходили слухи, что медиаменджер якобы «проворовался», и его уволили. Кроме того, рассказывали, что акционеры будто бы не видели в экс-гендиректоре перспектив.

Арман Давлетяров долго не отвечал на подобные обсуждения. Настоящую причину ухода с поста гендиректора Муз-ТВ он назвал лишь через несколько месяцев.

«Я уперся в потолок, лично для себя не видел перспективы. Я сам принял это решение», — отметил медиаменеджер в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

По словам бывшего гендиректора Муз-ТВ, у него остались прекрасные отношения с акционерами. О своем уходе он хотел объявить на премии канала в 2020 году, но ее отменили из-за пандемии. Тогда Давлетяров решил рассказать, что покидает пост гендиректора, на 25-летии Муз-ТВ в Кремле, но и это мероприятие не состоялось. Сейчас медиаменеджеру принадлежит компания, которая занимается химическими растворами, использующимися для бурения нефтяных и газовых скважин.

Давлетяров объяснил принцип отбора победителей премии Муз-ТВ. Когда он был гендиректором канала, голосование проводили не только зрители, но и так называемые академики из жюри.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Арман Давлетяров назвал настоящую причину ухода с поста гендиректора Муз-ТВ
шоу-бизнес МУЗ-ТВ Давлетяров
Комментировать
Эксклюзив
Психолог Шевченко разложила по полочкам конфликт между Губерниевым и Бузовой
Психолог Шевченко разложила по полочкам конфликт между Губерниевым и Бузовой
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 232707 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 117199 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 100606 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 70303 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 69414 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru